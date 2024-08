CHICONCUAC, Méx.- Este lunes regresaron a clases más de 2.8 millones de estudiantes de educación básica del Estado de México, con quienes la gobernadora Delfina Gómez Álvarez manifestó su compromiso al dar inicio al Ciclo Escolar 2024-2025, desde la Escuela Primaria “Dr. Gustavo Baz” en el municipio de Chiconcuac, escuela donde hace 40 años comenzó su carrera como docente.

“Yo quiero decirles que yo vengo muy contenta porque al entrar aquí a San Pablito Calmimilolco, Chiconcuac me acordé que efectivamente, les cuento mi historia, fíjense que yo salí de la Normal de Texcoco y entonces cuando me dieron mi nombramiento y nos dijeron sabe qué compañera, le toca en una escuela que se llama Dr. Gustavo Baz que se encuentra en San Pablito Calmimilolco, Chiconcuac y cuando yo vi esa hoja junto con otros ocho o 10 compañeros me quedé pensando cómo será esa escuela, cómo serán los niños, cómo será nuestro director y cuando llegué aquí casi llegué para quedarme”, relató la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en presencia de niñas y niños que este lunes regresaron a las aulas.

En tanto, integrantes del gabinete mexiquense acudieron a las 19 regiones estatales para verificar el inicio del ciclo escolar y comenzar la distribución de Libros de Texto Gratuitos y Útiles Escolares para el Bienestar, en beneficio de más de 2.8 millones de niños y niñas que cursan educación básica en el Estado de México.

