Naucalpan, Méx.— La primera piedra del Mexicable de Naucalpan será colocada en los próximos días por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, quien dio detalles de este transporte que unirá la zona alta de las Chamapas con el paradero del Metro Cuatro Caminos, en el que se planea una inversión de mil 200 millones de pesos.

La obra se empezará a licitar en estas semanas, dijo el funcionario. Este transporte aéreo en cabinas suspendidas en cables irá de la zona de las Chamapas al Metro Cuatro Caminos, donde hay dos alternativas con ocho estaciones, en una extensión de más de siete kilómetros, que tardará en construirse 18 meses.

El costo del pasaje del Teleférico de Naucalpan podría ser diferente al de la zona oriente de Tlalnepantla que llega al Metro Indios Verdes, “porque vamos a cambiar el modelo, hoy en día este proyecto tiene un aforo garantizado y lo que eso hace es que si no llega la gente el estado tiene que pagar la diferencia por los pasajeros que no llegan. Eso no lo vamos a permitir” en este Mexicable, aseveró Sibaja.

Más de un millón de habitantes se verán beneficiados con estos proyectos, entre ellos el Teleférico de Naucalpan, reiteró el secretario de Movilidad.

Además, en Naucalpan también está el proyecto del Tren Ligero Buenavista a Río Hondo, el cual no se ha desechado y “forma parte de ocho proyectos que vamos a presentar”, aseguró Sibaja González.

El Teleférico de Naucalpan forma parte del Plan Colibrí para la movilidad sostenible del Estado de México, señaló Daniel Sibaja al reiterar que en esta entidad todos los días se realizan 14 millones de viajes y más de la mitad de ellos son de mexiquenses que pierden tres horas en transportes viejos e inseguros, en los que temen ser asaltados.

Tres horas que impactan negativamente en la productividad, pues los trabajadores y estudiantes llegan cansados a sus empleos y escuelas, indicó el titular de Movilidad.

El 18 de octubre, cuando la gobernadora Delfina Gómez Álvarez recorrió el paradero del Metro Cuatro Caminos durante el amanecer, Daniel Sibaja señaló que en el Mexipuerto Cuatro Caminos llegaría el Mexicable de Naucalpan, donde indicó que el estudio de suficiencia presupuestal se realizaría a finales del año pasado, por lo que la licitación se realizaría este mes de enero.

En tanto, vecinos de Chamapa mostraron inquietud por la colocación de cámaras de video en el trazo de lo que será el paso del teleférico de Naucalpan, en la avenida Izcalli Chamapa una cuadrilla de trabajadores colocaron cajas con cámaras de video en árboles de la zona, presuntamente para el estudio de aforos del transporte público y vehículos, respondieron a colonos que mostraron desconfianza por las imágenes captadas.

En el Estado de México operan ya dos líneas de Mexicable, la roja en Ecatepec, de Santa Clara a la Cañada en la Sierra de Guadalupe, y la verde en la zona oriente de Tlalnepantla, de la colonia Hank González al Metro Indios Verdes.

Mientras que el Teleférico de Naucalpan fue anunciado por el exgobernador Eruviel Ávila desde el año 2013 y ha permanecido como obra pendiente durante 10 años.