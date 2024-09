Toluca, Méx.- La legislación para legalizar la interrupción legal del embarazo será “con calma y no por presión”, coincidieron los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano.

Tras la convocatoria de colectivos feministas para manifestarse este 5 de septiembre ante el Poder Legislativo, en el marco de la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, para exigir la despenalización del aborto en el Estado de México, diversos grupos parlamentarios aseguraron que serán una Legislatura progresista, pero actuarán con calma y no por presión.

Integrantes de organizaciones de la sociedad civil y feministas independientes buscarán manifestarse al exterior de la Cámara de Diputados, por lo que las y los legisladores se han comprometido a recibirlas y escucharlas. Con este acto, el movimiento busca visibilizarse y exigir que la entidad mexiquense sea la número 15 en aprobar el aborto legal, seguro y gratuito, sumándose a la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco y recientemente Puebla.

Lee también Grupos Provida se manifiestan en Congreso de Sonora para ratificar su postura contra el aborto

En el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, chilenas salieron a las calles en Santiago para realizar un "pañuelazo" y defender la ley de interrupción del embarazo en el país sudamericano frente a enmiendas aprobadas por la derecha en el Consejo Constitucional que, en caso de establecerse en la carta fundamental, pondrían en riesgo la norma. FOTO: JAVIER MARTÍN. EFE

En entrevista previo a la instalación de la LXII Legislatura, el coordinador Parlamentario del PAN, Pablo Fernández de Cevallos aseguró que el tema se divide en dos partes, el respeto a los derechos de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y el respeto al derecho a la vida, por lo que dijo que van a esperar a la discusión del tema, si es propuesto en los próximos meses.

“En el tema son dos vertientes, la primera, la penalización o el tipo penal hacia la mujer en el tema del embarazo, y otra cosa es el aborto en sí, el grupo parlamentario está en contra de la criminalización de la mujer, pero sí estamos a favor de la vida. Nosotros no apoyaremos nunca una iniciativa para que se vuelva un tema de política de salud pública el aborto”, señaló el líder parlamentario del PAN, Pablo Fernández de Cevallos González.

Lee también Trump se desdice y afirma que respaldará la prohibición al aborto en Florida

“El tiempo ya alcanzó al Estado de México"

En tanto que el coordinador del PRD, Omar Ortega afirmó que es una herencia que lleva muchos años, pues la bancada del sol azteca la ha propuesto varias veces y sin atribuir a Morena la responsabilidad de haberla frenado en la Legislatura que está por concluir, señaló que no han logrado avanzar en su análisis.

“El tiempo ya alcanzó al Estado de México y fui parte de los que impulsamos esa ley, hoy tenemos que empujarlo, tenemos que hacerlo con mucha calma y no por presión. No nos da miedo la presión y no nos da miedo la manifestación siempre y cuando sea en paz”, precisó Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.

Aseguró que no buscarán alargar la aprobación por los próximos tres años, pero sí habrán de tomarse el tiempo suficiente para su estudio.

Por parte de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda Hernández se comprometió a actuar en congruencia y defender las luchas progresistas, los derechos para las minorías y para las mujeres.

vcr