Ecatepec, Mex.- Vecinos de varias colonias del municipio de Ecatepec bloquen la avenida Revolución, conocida de manera popular como 30-30, en protesta porque desde hace varios meses no tienen suministro de agua, lo que afecta a miles de personas.

“Vilchis si no pueden o no saben resolver el problema del agua, renuncien”, “El agua no es un negocio, es un derecho que queremos solución”, son algunas de las pancartas que portan alrededor de 100 personas que cerraron el paso a los vehículos sobre la avenida Revolución, esquina con la avenida Juárez Norte, a la altura de la estación del Mexibús San Cristóbal.

Los manifestantes son residentes de las colonias La Mora, El Carmen, Boulevares, Tierra Blanca, Tierra Blanca Segunda Sección, San Cristóbal Centro y Vista Hermosa, entre otras.

Foto: Especial

“Tenemos más de tres meses sin agua, algunos de los vecinos llevan más de medio año que no les llega el agua por la red, hay veces que nos mandan pipas pero es insuficiente”, expresó uno de los inconformes.

Además, los manifestantes impiden la circulación de las unidades articuladas de la Línea 2 del Mexibús, por lo que los usuarios han tenido que buscar otras alternativas de traslado para llegar a su destino.

“Queremos agua, queremos agua, necesitamos que el presidente municipal y el director de Sapase nos atienda y se pongan a trabajar, y no este impulsando a su esposa para candidata, lo que se gasta en publica de su esposa mejor que lo invierte en la red hidráulica”, expuso otro de los residentes.

El gobierno local informó que la protesta de este jueves es una acción orquestada de políticos del municipio para afectar la imagen del ayuntamiento y del alcalde Fernando Vilchis, pues desde ayer se reparó el pozo de La Monera y al mediodía empezó a caer el agua en los domicilios de la cabecera municipal.

“No hay pozos sin funcionar ahora”, dijo el ayuntamiento “está cayendo agua en el centro de Ecatepec”.