Toluca, Méx.- La propuesta para que la Línea 3 del Metro, que va de Universidad a Indios Verdes sea ampliada a San Cristóbal Centro, en Ecatepec; y la Línea 4 del Metro Santa Anita-Martín Carrera así como la Línea 6, El Rosario-Martín Carrera, lleguen hasta Las Américas, en Ecatepec, son impulsadas por el gobierno del Estado de México, que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Así lo informó el secretario de Movilidad mexiquense, Daniel Sibaja González al dar a conocer que el gobierno mexiquense manifestó su voluntad política y disposición para trabajar en forma coordinada con la administración de Clara Brugada Molina, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, para conformar un sistema integral de transporte público de la zona metropolitana en el Valle de México.

“Llegó el momento de romper con viejos estigmas y dejar de ver a la movilidad como un tema aislado o ajeno, propio de cada administración”, afirmó Daniel Sibaja. Es tiempo, dijo, de abordar el problema con esfuerzos en común y con una visión metropolitana de largo plazo.

El objetivo también es establecer convenios de coordinación para que rutas del Mexibús y Metrobús puedan ingresar a ambas entidades y no se queden en los límites, apuntó Sibaja González.

“La movilidad no conoce de fronteras geográficas, todos los días y a toda hora, millones de usuarios cruzan de una entidad a otra hasta por varios kilómetros, y no puede ser que, a pesar de ello, el transporte público no tenga la misma dinámica y no responda a las necesidades del pueblo”, agregó.

La transformación y modernización del transporte público en el Estado de México y la Ciudad de México debe contemplar la integración del Mexibús y el Metrobús, que brinden traslados largos eficientes, cómodos, dignos y seguros, para conformar una metrópoli moderna y socialmente justa.

Daniel Sibaja aseguró que trabajará de la mano con Alejandro Encinas, quien será el nuevo Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial y de Metrópolis, para establecer los convenios de colaboración en materia de movilidad que permitan establecer corredores integrados, para que exista una conexión directa entre ambas entidades, en beneficio de millones de mexicanos.

Entre las propuesta prioritarias, el secretario de Movilidad afirmó que impulsará que la Línea 3 del Metro, Universidad-Indios Verdes, sea ampliada a San Cristóbal Centro, en Ecatepec, y la línea 4, del Metro Santa Anita-Martín Carrera y línea 6, El Rosario-Martín Carrera, llegue hasta Las Américas, en Ecatepec.

El secretario de Movilidad reiteró su disposición para estrechar los lazos de comunicación que permitan tender puentes para garantizar el derecho humano a la movilidad de los habitantes del Estado de México y la Ciudad de México, sin diferencias y con un transporte público accesible

