Familiares de Diana Peña Calvillo , se trasladan a Cuernavaca en el estado de Morelos, luego del presunto hallazgo de la joven automovilista reportada como desaparecida desde el 24 de abril.

“¡Está viva!”, relató a EL UNIVERSAL, Lulú una de las tías de Diana Peña .

“Ya vamos hacia Cuernavaca”, informaron familiares de Diana Peña, luego de que autoridades de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca Morelos informaron este medio día que localizaron a Diana Guadalupe Peña.

“Elementos de la #SEPRAC, en coordinación con SEDENA lograron la localización de "DIANA GUADALUPE PEÑA CALVILLO"; la cual fue reportada como desaparecida el pasado 25 -sic- de abril del 2023 en Coacalco México”, informaron autoridades de la SSP Cuernavaca.

La femenina fue encontrada en Col Santa María Ahuacatitlan #Cuernavaca

Diana Peña fue trasladada a un hospital

La joven conductora fue encontrada en la colonia Santa María Ahuacatitlan en Cuernavaca, puntualizaron autoridades de Morelos en sus redes sociales.

Trascendió que Diana Peña fue trasladada a un hospital, debido al estado de salud en que sería hallada, de acuerdo a reportes preliminares de la familia Calvillo.

¿Qué sabemos de la desaparición de Diana Peña?

Diana Peña Calvillo salió de Coacalco para dirigirse a Coyoacán y desde el pasado 24 de abril su familia emprendió la búsqueda y algunas protestas y bloqueos para encontrar a la joven.

Desde el lunes 24 de abril su familia externó “estamos muy preocupados por mi hermana, salió de casa temprano a una cita y no llego, mi cuñado rastreó su cel y la última ubicación está a las 10:09 en la autopista Chamapa - La Venta, 53229 Naucalpan de Juárez, no le entran las llamadas y ni le llegan los mensajes de whats, ya hablamos al Locatel de CDMX y del Estado de México y no tienen ningún reporte de ella, iba en su auto”, externó su hermana Rocío.

Su auto apareció el 25 de abril en las inmediaciones de la autopista Chamapa- Lechería. No presentaba signos de violencia, pero tampoco estaba su bolsa, ni su computadora ni tampoco su celular, relataron sus familiares.

Su familia exigieron a las autoridades las imágenes de las casetas de esta la autopista de cuota Chamapa Lechería. Luego de casi 48 horas finalmente tuvieron acceso a los videos, donde se observa el ingreso de auto Beat color cuarzo al CEM en Coacalco y más tarde a la caseta de la autopista Chamapa-Lechería.

Este domingo una caravana de autos portando la foto y datos de la joven madre de familia recorrieron Periférico desde el sur en Tlalpan en la salida a Cuernavaca hasta el norte en el Estado de México.

En Naucalpan en la zona aledaña a Cuatro Caminos, familiares y amigos repartieron volantes a conductores con la foto y datos de “Diana Guadalupe Peña Calvillo”, la joven madre de familia que hoy cumplía siete días desaparecida.

📢Se busca Diana Peña Guadalupe quien desapareció el lunes 24 de abril cuando iba de Coacalco a Coyoacán



Familiares y amigos de la joven de 33 años exigen a las autoridades su localización, ya que su teléfono registró la última ubicación de Diana en la autopista Chamapa - La… pic.twitter.com/JbpdOjHSym — El Universal (@El_Universal_Mx) April 26, 2023





