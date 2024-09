Coacalco, Méx.— Por la lluvia que se registró la noche del domingo, la cual provocó afectaciones en más de 60% del territorio de Coacalco, el alcalde David Sánchez Isidoro, pidió que se declare estado de emergencia, pues se presentó una precipitación pluvial de 53 milímetros, que inundó decenas de viviendas, calles y dañó varios vehículos de los vecinos.

“Yo creo que sí es necesario solicitar el apoyo de las autoridades de los siguientes niveles, sobre todo para ayudar e indemnizar muchas viviendas que perdieron sus bienes, perdieron sus muebles, solicitamos a las instancias de gobierno que nos ayuden. Ya sabíamos que no íbamos a poder controlar la lluvia, la torrencial agua que cayó de la Sierra de Guadalupe, por eso sólo nos quedaba esperar a que bajaran los niveles y una vez que dejara de llover”, explicó el edil.

En la zona, Claudia Ochoa, residente de Villa de las Flores, Segunda Sección Plazas, es una de las que perdió parte de su patrimonio al meterse las aguas negras a su domicilio.

“Pues se desbordó el canal Cartagena y en la parte alta afectaron las presas de la Sierra de Guadalupe y bajaron y a mi casa se metió el agua y alcanzó 50 centímetros de altura, casi tengo pérdida total, la sala, se ven las marcas de dónde llegó el nivel del agua, la cocina también va a ser pérdida total y cómo nos recuperamos de esto, es una impotencia terrible”, contó.

Heinz Cederborg, otro vecino del fraccionamiento, tuvo que pasar la noche y la madrugada en el interior de su vehículo, porque subió el nivel del agua en poco tiempo y quedó atrapado. “No podía salir, si abría la puerta del carro se metía el agua porque subía y subía y lo que hice fue esperarme a que descendiera, pero lo hizo muy lento debido a que todo el sistema de drenaje se colapsó y las autoridades no le dan mantenimiento cuando se requiere”, narró el habitante.

La mayoría de los habitantes de esa zona no pudieron festejar la noche del 15 de septiembre, porque tuvieron que poner a salvo parte de sus pertenencias para que no se mojaran a sacar el agua de sus domicilios, pero era infructuoso, porque no se iba a la red de drenaje, pues no tenía capacidad de desalojar todo el líquido que se acumuló en pocas horas.

Los damnificados clamaban ayuda de las autoridades, porque percibieron que no actuaron a tiempo. Por la mañana, el edil David Sánchez hizo un recorrido por varios puntos anegados. Al llegar a ese fraccionamiento les dijo a los habitantes que fue una lluvia histórica y en poco tiempo inundó gran parte del municipio.

“Tenemos 60%, 80% de afectación, si tenemos 90 mil registros en el padrón del predial, prácticamente tendremos más de 60 mil casas afectadas, todas con inundaciones, daños a sus bienes”, mencionó.

También, muchos automóviles resultaron dañados. Durante la mañana los propietarios extraían el agua y lodo que se les metió. Varios de los conductores le hablaron a sus aseguradoras para evaluar si podrían utilizarlos o no.

En Ecatepec la lluvia del 15 de septiembre ocasionó que las 31 represas que se encuentran en la zonas altas de la Sierra de Guadalupe, que tienen la función de retener el agua de las precipitaciones pluviales y evitar que baje a la zona urbana, se desbordaran y el líquido se dirigió a la zona centro.

Tierra Blanca, Mesa de Leones, Parque Residencial Coacalco, Nuevo Laredo, El Tejocote y el primer cuadro de San Cristóbal Centro, fueron las comunidades más afectadas.