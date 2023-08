Toluca, Méx.- Con el llamado por parte del director de la escuela secundaria, Gustavo Díaz Ordaz, localizada en Toluca, para que los padres de familia se involucren en la enseñanza y aprendizaje de sus hijos, comenzó este miércoles la entrega de los libros de texto gratuitos para 3.3 millones de alumnos del Estado de México, de los que sólo 27 no los van a recibir, derivado del amparo interpuesto por el Frente Nacional por la Familia (FNF).

“Pido a los padres de familia que conozcan los libros, que se familiaricen con ellos, que sepan cómo es el contenido y estructurados, ahora que ya los tenemos físicamente, que los aborden, para que respalden a sus hijos en la tarea que les corresponde a todos, que es la enseñanza”, dijo el director de la escuela, Efrén Martínez Sánchez.

En el patio de la escuela, los mil 60 niños del turno matutino hicieron una fila y uno a uno fueron recibiendo el paquete de cinco o seis libros, según el grado, ahora sus mochilas ya no estarán vacías, podrán ir a casa con un apoyo en texto para que sus conocimientos se refuercen, aunque no es lo único que aprenden en la escuela, según dijo el maestro.

Hasta el momento, en esta institución pública no han recibido una sola queja por parte de los padre de familia por el contenido del material de la SEP. “No hay madre o padre que se haya acercado para señalar su inconformidad”, afirmó el director. Contrario a las renuencias expresadas por algunos padres de organizaciones civiles, los menores recibieron con felicidad sus libros, ahora ya tendrán en qué ocuparse, dijeron algunos.

Respetaremos decisión de padres de familia: Efrén Martínez Sánchez

“Sin embargo, seremos respetuosos de la opinión, la posición que asuma cada uno de los padres de familia, si alguno se rehúsa a leerlos o que sus hijos los tengan, pues entonces tendremos respeto”, acotó el director. Aunque reconoció que hasta el momento no han recibido alguna instrucción por parte de la autoridad educativa estatal sobre si deberían o no entregar el material a quienes no lo desean, si alguien se inconforma lo harán saber, para tomar una decisión.

Comentó que los libros cambiaron su contenido, especialmente porque presentan diferentes proyectos que los niños deberán comenzar a trabajar acompañados por los docentes, son libros que sólo sirven como un elemento de apoyo para los docentes, pero tampoco es que sin ello no haya aprendizaje, los maestros pueden decidir cuáles serán los proyectos de aula o de comunidad que les son útiles y así se hacen actividades.

Actualmente hay dos planes de estudio, uno que es analítico diseñado por los maestros, con base en las necesidades de cada una de las comunidades y el otro es sintético, el que marca el gobierno federal.

