Toluca, Méx.- La jueza mexiquense a cargo del caso de Roxana Ruiz no rebasó la acusación del Ministerio Público (MP) con su sentencia, pues dicha autoridad fue quien acusó a la joven por el exceso de legítima defensa y hoy la autoridad judicial podrá decidir sobreseer el asunto ante la solicitud de desistimiento del MP, aseguró Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM).

En entrevista tras inaugurar el Foro Internacional de Ciberseguridad y protección de datos personales organizado por el PJEM, aseguró que la jueza va a resolver con base a lo que el MP decida. Sin embargo, apuntó que esa decisión es apelable, pues recordó que hay una víctima que no es la justiciable, es decir, Roxana, sino ella es la autora, "la víctima es el muerto y los ofendidos sus familiares, ellos pueden apelar".

Explicó que la justiciable (Roxana) nunca declaró ante el juez, se abstuvo en ejercicio de su derecho de no declarar. Es decir, ella no puede decir que le dijo al juez algún dato, porque no le dijo nada. "Está la sentencia en versión pública, critiquen, glosen, ahí van a encontrar. Nosotros hemos manejado un sistema de total transparencia".

Que el caso sea juzgado por especialistas: Sodi Cuellar

Durante el fin de semana hubo cuestionamientos y señalamientos contra la jueza encargada del asunto, por parte organizaciones civiles y algunos actores políticos, tras emitir la sentencia a seis años de prisión en contra de Roxana, por el presunto homicidio de su abusador sexual, Sinaí “N”, bajo el argumento de exceso de legítima defensa.

Cuestionado el presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense (TSJEM) sobre si el de Roxana es un caso polémico que ha escalado, incluso fue presentado ante el presidente de México, respondió que es un asunto que debe ser juzgado y criticado por especialistas en derecho penal.

"El problema es que es un tema que tiene que ser analizado por especialistas, no por personas que no son especialistas en el derecho penal. Se hacen comentarios en todos los niveles, en todos los ámbitos, en todas las instancias, pero no por especialistas, hay que analizar el tema, pero a partir de la sentencia que es pública", agregó.

Subrayó que no puede opinar porque el asunto está sub judice, es decir, bajo la consideración del juez, no han apelado esa sentencia y "no puedo influir en la decisión de la juez /, ni tampoco del MP.

No veo que sea un caso delicado, es estándar y tiene salidas jurídicas, es todo", acotó.

Insistió en que el asunto debe ser analizado por especialistas y no en declaraciones ante los medios de comunicación. Mientras que dijo, está tarde a las 13:00 horas de llevará a cabo una audiencia y la jueza va a decidir sobre la petición del Ministerio Público.

"El fiscal está en su derecho (de desistirse del cargo), y la jueza no puede ir más allá de lo que pide el Ministerio Público. La sentencia que se dictó fue una petición del MP, así acusó en principio, sobre un exceso en legítima defensa", precisó.

Sobre el caso de Roxana Ruiz, Ricardo Sodi Cuellar, presidente del PJEM, dijo que hoy la autoridad judicial podrá decidir sobreseer el asunto ante la solicitud de desistimiento del MP.



