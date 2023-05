"No se me hace justo que por haber defendido su vida ella vaya a la cárcel, ojalá mi hija hubiera podido defender la vida de la misma manera", dijo Andrea Hernández, madre de Véronica Soto víctima de feminicidio en 2019, durante la marcha contra la sentencia condenatoria que Roxana Ruiz recibió por asesinar a su violador en el Estado de México.

🟣Roxana Ruiz da unas palabras en compañía de la colectiva "Nos Queremos Vivas Neza" y el "Comité por la Libertad para Roxana" en Paseo de la Reforma, CDMX#VIDEO: Brenda Martínez / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/hVOhnOUyMD — El Universal (@El_Universal_Mx) May 19, 2023

Mujeres, pocas, de distintos municipios, ciudades y estados llegaron a marchar con la joven de 23 años desde la Glorieta de las mujeres que Luchan hasta el Ángel de la Independencia. "¡Defender mi vida no es un delito!" "¡Roxana, hermana, eres valiente no una delincuente!" "¡Ahora, ahora, se hace indispensable justicia para Rox!", gritaron las mujeres.

🟣Roxana Ruiz marchó junto con madres de víctimas de desaparición y feminicidio, y otras mujeres, para exigir la revocación de la sentencia que dictó el Poder Judicial del #EdoMex por matar a su violador



El pasado 15 de mayo una juez le impuso 6 años 2 meses y 10 días por el… pic.twitter.com/5Oso5Itrd1 — El Universal (@El_Universal_Mx) May 20, 2023

Al llegar a la victoria alada se dio la palabra a varias madres de víctimas de desaparición y feminicidio. Mientras que la colectiva Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza y el comité por la Libertad de Roxana, denunciaron que han sufrido amenazas y tienen miedo.

Lee también “No voy a huir, seguiré luchando por justicia”, asegura Roxana quien mató a su violador

Roxana agradeció a las presentes y entre lágrimas denunció la serie de anomalías de las que ha sido víctima durante el proceso e informó que ya se levantó una denuncia contra los funcionarios que han entorpecido el proceso.

"¡Quiero justicia!" "¡Quiero seguir con mi vida, libre y sin miedo!", expresó la joven.

Roxana Ruiz marchó para exigir ser absuelta tras haber asesinado a su violador.



¡Quiero seguir con mi vida, libre y sin miedo! pic.twitter.com/6CVyn2uRag — Brenda MTz C (@BrenMtzCarrera) May 20, 2023

Roxana responde a indulto de AMLO

Sobre la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre ayudar a la joven con un indulto, Roxana respondió que:

“Con respecto a lo que dijo el presidente de México, yo le agradezco por checarlo, por informarse sobre el caso y las injusticias que hemos tenido en este proceso de más de 2 años. Quiero decir que nunca se me reconoció como víctima. Yo no hubiese tenido la necesidad de defenderme si este tipo no me hubiera agredido sexualmente. ¡Yo no pedí ser violada!

Finalmente su abogado, Ángel Carrera mencionó que se agotaran todos los recursos para pedir la absolución de la joven.

“Agotando el recurso de apelación, el amparo directo incluso la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, sería más probable que se hiciera una amnistía que un indulto, porque el indulto equivale al perdón si el delito si existe, Roxana no puede considerar esa hipótesis por porque perdón, es aceptar, ella no va a pedir perdón porque no cometió un delito, legalmente Roxana es inocente, estamos luchando por una sentencia absolutoria”, dijo Carrera.

"#RoxanaRuiz no va a pedir perdó porque ella es inocente", esto respondió la joven ante el indulto que ponpondría como ayuda #AMLO pic.twitter.com/6zM712uDqb — Brenda MTz C (@BrenMtzCarrera) May 20, 2023

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

bmc/cls