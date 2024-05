Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO - Servytur) del Valle de Toluca pidieron a los mexiquenses que este 10 de mayo acudan a establecimientos formalmente establecidos, pues la compra de productos y servicios a través de redes sociales con las llamadas "nenis", es incierto y podrían caer en un fraude o problema de salud.

Si bien, hasta el momento se desconoce el porcentaje de merma que genera a las ventas de los comercios establecidos la venta de este tipo de productos que creció durante la pandemia, coincidieron en que sigue siendo un perjuicio para los locatarios forales.

Aún así, señalaron que por motivo del Día de las Madres estiman una derrama económica de 8 mil millones de pesos en ventas, sobre todo de flores, perfumes, restaurantes y artículos de belleza.

Lee también Día de las Madres dejará una derrama económica de más de 4 mil 500 millones de pesos en CDMX, estima la Canaco

Jesús Medrano, consejero de la Cámara admitió que no tienen una estadística precisa sobre la merma que provocan las ventas a través de Facebook, WhatsApp y que son intercambios incluso en espacios públicos, aunque reiteró que el llamado es que todo tipo de negocios se regularicen y recordó que la Canaco puede asesorarlos.

Apuntó que dichas ventas por redes sociales, las llamadas Black Kitchen y otras transacciones en línea conllevan fraudes, ya que muchas veces se ha hecho público que la gente paga o hace transferencias pero no recibe su producto a cambio, o no es lo que pidió el cliente, lo que significan pérdidas para los compradores, pues no hay garantía.

Por su parte, Luz Verónica Sánchez Carlos, presidenta de la Comisión de Comunicación y Estrategias afirmó que otro de los problemas en el caso de las cocinas sin regularización es que los productos alimenticios tengan algún tipo de contaminación o falta de higiene y generen problemas en la salud, por lo que enfatizó la importancia de qué las personas asistan a negocios y establecimientos regularizados.

Lee también Día de las madres: ¿El 10 de mayo es feriado?

Dio a conocer que el rango de compra o consumo que se situará este 10 de mayo estará entre los 575 y mil 150 pesos, lo que beneficiará a millones de empresas que forman parte del sector terciario de nuestro país.

Detalló que, según datos estadísticos del INEGI, esta fecha especial tiene un impacto importante en la sociedad y en la economía del país, ya que tan solo en el 2022 en México residían 56 millones de mujeres de 12 años y más, de las cuales el 67% (38 millones) eran madres.

Además, se indicó que el 47% son madres que se encuentran en matrimonio, el 20% vive en unión libre, el 12% son viudas y el 11% son solteras, de las cuales siete de cada 10 madres solteras son económicamente activas, lo que resalta su importancia en el ámbito laboral.

Lee también 10 de mayo: 7 planes para celebrar el Día de las Madres en CDMX

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/cr