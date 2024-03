Tlalnepantla, Méx.— No ha funcionado el Centro de Monitoreo de cerca de 100 mil cámaras de seguridad dentro de camiones, camionetas y taxis de pasajeros en el Estado de México, porque la mayoría de los conductores no pagan el servicio de internet, señaló el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González.

Por ello, este programa de colocar cámaras de seguridad dentro del transporte público de pasajeros está en revisión, porque el paquete de adquirir el kit de seguridad tenía un costo elevado y luego los conductores tienen que pagar el internet, apuntó el funcionario.

Incluso, dijo, “había rutas que extorsionaban a autoridades con los videos para no difundirlos. Captaban un asalto y se acercaban con presidentes municipales y autoridades, a los que les mostraban las imágenes de asaltos y decían “me das una lana o lo publico”, puntualizó Sibaja.

“Honestamente no ha funcionado el Centro de Monitoreo, la inversión millonaria que se hizo en la época del gobernador Alfredo del Mazo no sirve, no porque las pantallas no operen, no sirve porque la mayoría de los transportistas no paga su internet.

“Y los entiendo, porque a ellos se les exige el equipo, su kit de seguridad y luego tienen que pagar el internet cada mes, lo que han hecho es que lo dejan de pagar”, reconoció el secretario.

El Centro de Monitoreo para cámaras del transporte público está aquí en Tlalnepantla, “sí funciona y está padrísimo, tiene pantallas impresionantes, pero no conectan nada, hay como 30 computadoras, el problema es que no hay interconexiones con los transportistas ¿entonces de qué sirve?”, lamentó.

“Son al menos unas 100 mil cámaras de transportistas de los 136 mil concesionarios que adquirieron equipo de cámaras, porque era obligatorio, era requisito de las casi 150 mil concesiones regulares, lo que quiere decir que la mayoría tenían cámaras si no, no podían haber sido regularizadas”, calculó Sibaja González.

“Mientras no los regularicemos no les vamos a poder poner cámaras de seguridad”, porque para qué se ponen si no sabemos quién maneja los camiones, camionetas o taxis. El plazo para la regularización vence el 13 de diciembre, pero ya se está analizando dar una prórroga a enero, adelantó el titular de Movilidad mexiquense.

Cabe señalar que videos captados dentro de camionetas no sólo se viralizaron por la violencia de los delincuentes, sino que, además, permitieron identificar a los ladrones y en algunos casos autoridades mexiquenses lograron detenerlos.

Daniel Sibaja González manifestó que en el Estado de México circulan cerca de 700 mil unidades de transporte público de pasajeros, entre camiones, camionetas, microbuses y taxis, y sólo una de cada cuatro cuentan con permisos para la prestación del servicio, el resto “son pirata”, por lo que es urgente su regularización.