Tultitlán, Méx.—El paso de autos por la avenida Recursos Hidráulicos, ubicada a un costado de la zona de obras de la ampliación del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se ha vuelto intransitable en algunos puntos entre los municipios de Tultitlán y Tultepec.

Lo anterior, debido a las malas condiciones del camino, donde entre baches, encharcamientos, lodo y coladeras destapadas se vuelve todo un reto para automovilistas, motociclistas e incluso unidades de carga el poder seguir avanzando por la vialidad.

“No estaba tan mal hasta que nos empezó a llover y todo el lodo que se genera complica el paso. Yo que vengo en bici por la orilla cruzo y nos ha tocado ver que a los tráileres el agua les llega casi a la mitad y el tráfico se vuelve difícil para llegar a Tultepec”, declaró el señor Heriberto.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL sobre la vialidad, desde la intersección con el Boulevard Tultitlán, se observaron múltiples baches en la entrada y salida del Circuito Exterior Mexiquense, espacio donde se registra intensa carga vehicular con dirección a la Central de Abastos de Tultitlán debido a los hoyos en la vialidad.

Al llegar a la zona industrial de esa misma demarcación, a pocos metros de donde ingenieros trabajan en la construcción de la que será la segunda estación del Tren Suburbano al AIFA, llamada Los Agaves, hay un megabache por el que los conductores de unidades deben intercalarse para poder seguir transitando por la orilla de la banqueta, cerca de la vía, incluso en sentido contrario.

Y los que se atreven a meter sus vehículos al agua, corren el riesgo de que la unidad se hunda o caiga en alguna coladera abierta, como el caso de Daniel, quien viajaba en motocicleta y en su intento por avanzar y llegar a su trabajo, ubicado en la zona de Teyahualco, en el municipio de Tultepec.

“La gente que está aquí de viene-viene me dijo que por la orilla, pero vi mucho lodo y no quise. Entonces terminé cayendo en un registro o coladera abierta y ya llegaré a mi chamba todo enlodado y mojado; tuve que bajar los pies para no caerme por completo al agua, esto nunca me había pasado”, relató el joven de unos 25 años de edad.

Una situación similar se da llegando al primer puente vehicular que se edifica como parte de las obras complementarias en Tultepec.

