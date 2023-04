Toluca, Méx.- ¿Cuántos altavoces podrían sonar durante el simulacro de sismo en el Estado de México? De acuerdo con autoridades estatales, este miércoles podrían emitir la alerta sísmica 10 mil altavoces operados por el Centro de Mando y Comunicación por Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca y Ecatepec, como parte del simulacro que se llevará a cabo el 19 de abril.

El objetivo es que las alertas comiencen a sonar a las 11:00 de la mañana, para que la población de los 125 municipios las escuche y puedan participar en este ejercicio.

Cabe recordar que la hipótesis para este simulacro es por un sismo de magnitud 7.5 con epicentro en los estados de Puebla y Veracruz. En la entidad, en ejercicios pasados han habido expresiones sobre no escuchar los altavoces, por lo que la autoridad pide a la ciudadanía estar atenta, además, cada municipio tiene un área de Protección Civil que coordina los trabajos.

¿Qué recomienda la Coordinación de PC Mexiquense?

En la entidad a través de la página preparados.gob.mx/1simulacronacional2023 se registraron los edificios que van a participar en el ejercicio.

La coordinación general de Protección Civil Mexiquense recomendó a los ciudadanos que ante una emergencia tomen en cuenta las siguientes medidas: identificar zonas de mayor y menor riesgo, asignar responsabilidades a cada persona que labora dentro de una misma área, tener a la mano una mochila de emergencia, preparar un plan para saber qué hacer en caso de una emergencia, además practicar distintas situaciones de emergencia para conocer cuáles son las medidas de seguridad adecuadas.

Durante el simulacro o ante un sismo real la coordinación pide a la ciudadanía: mantener la calma (no corras, no grites, no empujes), seguir las rutas de evacuación ayudando a niñas, niños, personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, guiándolos al punto de reunión. Alejarse de edificaciones, árboles, bardas, postes de alumbrado, líneas eléctricas y telefónicas.

Desconectar interruptores de gas, electricidad y de agua, recordar no utilizar elevadores sino solo las escaleras, atender las indicaciones de las autoridades, informarse a través de medios de comunicación y cuentas oficiales.

¿Qué pasará en Toluca?

En Toluca se encuentran concentrados los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres edificios públicos además se encuentran en el mismo perímetro de la Catedral de la Arquidiócesis del Valle de Toluca y del ayuntamiento de la capital mexiquense.

Frente a estos edificios se encuentran también dos plazas, la de Los Mártires, que concentra una gran área arbolada y dos fuentes. Además del Parque de la Ciencia Fundadores, dónde se ubica el planetario.

De acuerdo con autoridades municipales, mañana participarán ocho edificios administrativos, con más de 3 mil servidores y servidoras públicas, quienes previamente han sido capacitados para responder al ejercicio.

En este caso, participan 40 elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, además el año pasado se formaron y capacitaron brigadas en cada una de las dependencias para efecto de la evacuación.

Las autoridades municipales han solicitado a los trabajadores que tomen con seriedad el ejercicio, pues se trata de una estrategia que puede salvar vidas ante un siniestro de esta naturaleza.

