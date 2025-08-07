¡Hay muchos lugares por descubrir cerca de la CDMX! Y si todavía no sabes dónde ir este fin de semana, en Destinos te proponemos 5 sitios. Varios son pueblos mágicos con eventos especiales y actividades al aire libre.

Feria del queso en Santa María Tonantzintla

Empezamos las actividades de fin de semana en la pintoresca Santa María Tonantzintla, localidad del pueblo mágico de San Andrés Cholula (a un par de horas de la CDMX) en el estado de Puebla.

Es conocida principalmente por su hermoso templo del siglo XVIII: una de las mejores muestras del estilo barroco indígena.

Foto: Ayuntamiento de San Andrés Cholula

Además de visitar esta joya arquitectónica, del 8 al 10 de agosto, sus calles serán sede de la Feria del Queso, un producto elaborado artesanalmente en la región.

En este evento podrás encontrar una gran variedad de productores locales de quesos y otros lácteos, así como una muestra gastronómica con antojos del estado: pulques, molotes, cemitas, mole y mucho más.

La entrada es gratuita.

Más información en el Facebook “Ayuntamiento de San Andrés Cholula”.

Tour de un día por los pueblos mágicos de Ixtenco y Huamantla

¿Qué te parecería conocer 2 pueblos mágicos en un día? El sábado 9, Turitour, una modalidad del Turibus, hará un recorrido a Ixtenco y Huamantla, ambos en Tlaxcala.

Foto: Hacienda Santa Bárbara

Incluye visitas a la Hacienda Soltepec para apreciar la arquitectura colonial de la región, una degustación de pulque, una parada en un mercado orgánico y en la Galería Malena Díaz de la Hacienda Santa Bárbara para tener un taller de nixtamalización.

Tiene un costo de $949 pesos para mayores de 13 años y $849 para niños de 4 a 12 años y adultos mayores. Incluye transporte redondo, comida a 3 tiempos, seguro de viajero y visita a los lugares mencionados.

Más información en la página oficial de Turibus.

Feria de la manzana en Zacatlán

La manzana es emblema del pueblo mágico de Zacatlán, en la Sierra Norte de Puebla y a 2 horas y media de la CDMX.

Y, por eso, cada año se organiza la Feria de la Manzana, con un programa completo de eventos artísticos, culturales, deportivos y gastronómicos.

Foto: Zacatlán Travel

Las actividades iniciarán este viernes 8 y se extenderán hasta el 17 de agosto.

Para este fin de semana podrás disfrutar del pabellón citrícola, industrial y gastronómico en la explanada municipal, presentaciones musicales de Bronco, Matute, Tanzlab o Delorean, números de danza y hasta conciertos de ópera.

La entrada será gratuita.

Checa la programación completa en Facebook: “La Gran Feria de la Manzana Zacatlán”.

Tirolesas en pueblo mágico de Mineral del Chico

El pueblo mágico de Mineral del Chico en Hidalgo, a unas 2 horas de la CDMX, es conocido por ser una de las capitales del turismo de aventura en el país. Sus montañas, peñas y bosques concentran varios parques ecotuísticos y de aventura con actividades extremas.

Foto: Parque Ecológico Carboneras

Uno de ellos es el Parque Ecológico Carboneras. Además de sus bonitos paisajes boscosos, entre cerros y formaciones caprichosas, tienen un circuito de tirolesas de 1,400 metros de longitud, puentes colgantes, una línea de equilibrio y rappel de 50 metros de altura.

Abre sábados y domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $30 pesos por persona. Cada actividad se cobra por separado (desde $225 pesos) y tienen un paquete que incluye todas por $630 pesos, aproximadamente.

Para más información, llama al (771) 526 8344.

Aguas termales de las Termas de Atotonilco

Morelos es un gran destino de fin de semana por su clima soleado y agradable y su gran cantidad de balnearios alimentados por manantiales, con albercas y pozas de aguas termales.

Foto: Las Termas Atotonilco

Las Termas de Atotonilco es un parque acuático a un par de horas de la CDMX.

Cuenta con varios nacimientos de agua termal de 29 °C, albercas familiares con toboganes, restaurante, bar y un hotel con 60 habitaciones, algunas de ellas con jacuzzi.

Abre todos los días de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $120 pesos por adulto, $100 por niño y $80 por adulto mayor.

Más información en Facebook “Las Termas Atotonilco Morelos”.

