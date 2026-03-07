¿Alguna vez te imaginaste que un lago podría convertirse en una sala de cine y una lancha en tu asiento? Pues en Ambulante 2026 eso es posible.

Durante este festival se proyectarán más de 50 películas y documentales en distintos centros culturales de la ciudad. Y uno de esos espacios es el Lago de Chapultepec.

Aquí podrás disfrutar de una función a bordo de una lancha, con buena compañía y en un entorno rodeado de naturaleza.

Lázate al festival Ambulante 2026 en el Lago de Chapultepec. Foto: Pexels

¿Cuando es el festival Ambulante 2026 en el Lago de Chapultepec?

Ambulante 2026 se presentará del 5 de marzo al 14 de marzo.

¿Qué habrá en el festival Ambulante 2026 en el Lago de Chapultepec?

Este festival en la CDMX ofrecerá actividades en el Centro de Cultura Digital, la Cineteca Nacional, Cinematográfico Chopo, Museo Casa de la Cultura Postal, Cine Tonalá, Cineteca Nacional de las Artes, Las Islas de CU, entre otros.

En el Lago de Chapultepec, el próximo viernes 13 de marzo se proyectará “La nube en el jardín", un documental del cantante mexicano Ed Maverick.

La función comenzará a las 19:30 horas, pero toma en cuenta que la entrega de boletos será a las 17:30 horas y el embarque a las 18:30. Por eso te recomendamos llegar con anticipación al embarcadero Puerto Chico.

Y en caso de asistir con menores, aquellos que no cumplan con la estatura mínima de 1.20 metros no podrán subir a las lanchas. Sin embargo, se habilitará un espacio para ellos, así como para personas con movilidad limitada y adultos mayores para que también disfruten la proyección.

Así que, si además de disfrutar el cine eres fanático de sencillos como "Fuentes de Ortiz" y "Ropa de Bazar", este evento es para ti. La entrada será gratis, aunque el cupo limitado.

El festival Ambulante 2026 ofrecerá proyecciones en diversas sedes de la CDMX. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Recomendaciones para ir al cine en el Lago de Chapultepec

Aunque es un evento cultural en el Lago de Chapultepec, no podemos dejar de lado la seguridad. Así que te compartimos algunas recomendaciones:

Las personas a bordo de las lanchas deben usar en todo momento un chaleco salvavidas.

Queda restringido el acceso a las lanchas con mochilas, bolsas o maletas de gran volumen.

No se permite el acceso y abordaje a personas en estado de ebriedad.

El ingreso de alimentos, bebidas en empaques desechables y bebidas alcohólicas está prohibido.

Mascotasson bienvenidas.

Utiliza ropa cómoda y considera el clima porque la función será al aire libre.

Para conocer el programa completo de Ambulante 2026, con las sedes y proyecciones de cada una, puedes entrar al sitio https://ambulante.org/blog/programa-de-mano-cdmx-2026

Una noche de cine sobre el Lago Mayor es toda una experiencia; ve pensando con quién vas a ir para que disfruten la magia de este espacio vibrante en la CDMX.

