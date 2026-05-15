The Friends Experience: The One in CDMX abre sus puertas para recibir a todos los fans de la famosa serie que arrasó no solo con el rating en los 90 y 2000, también se quedó en el corazón de sus seguidores, quienes continúan recordando los momentos más icónicos de Friends.

Si te sabes de memoria los diálogos, recuerdas las frases más emblemáticas y, por supuesto, reconoces cada rincón en donde se desarrollaron los mejores momentos de Friends, te arrepentirás si no reservas tu visita a esta exposición inmersiva que hoy, 15 de mayo, se estrena en Ciudad de México.

Tip: lleva un look inspirado en tu personaje favorito, ya que querrás tomarte fotos en todos los spots.

Foto: Fever

¿Qué encontrarás en The Friends Experience: The One in CDMX?

A través de 8 salas de photo opportunity, vas a recordar muchos aspectos de la serie, como los outfits icónicos de cada personaje y un teatro de introducción narrado por Maggie Wheeler, quien interpretó a la divertida Janice Litman-Goralnik (sí, la ex de Chandler).

La ambientación te hará sentir que formas parte de Friends, así que aprovecha para tomarte fotografías y selfies increíbles con tus mejores amigos.

“Teníamos muchas ganas de traer esta experiencia a México por el fandom que tiene Friends. Ellos encontrarán detalles que muy probablemente no hallarán en otro lado”, asegura Renata Deli, Project Manager de Fever, la empresa encargada de traer a México esta experiencia creada por Warner Bros y que ha estado en más de 30 ciudades del mundo.

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En The Friends Experience: The One in CDMX recordarás momentos que un verdadero fan de hueso colorado aprecia. Por ejemplo, se exhiben las réplicas de los primeros guiones, el contenido de la carta completa que Rachel le escribió a Ross cuando terminaron la relación, con sus 17 páginas llenas por ambos lados.

El recorrido está planeado para que dure aproximadamente 45 minutos, sin embargo, puede llevarte un poco más si te detienes a leer toda la información de cada sala, ya que en ellas detallan la descripción y comparten las frases más icónicas de cada personaje.

Por supuesto, estarás en los spots más recordados, como el departamento de Mónica, el famoso café de Central Perk, las escaleras con el famoso sofá (aquí no olvides gritar: pivot!), la fuente del intro de la serie, el departamento de Chandler y Joey, y otros más.

Foto: Fever

En cada espacio vas a querer tomarte fotos para sentirte como en los verdaderos sets de Friends e incluso, algunos cuentan con elementos para complementar tus fotografías, como las famosas sombrillas, la guitarra de Phoebe (no olvides cantar Smelly Cat), las tazas gigantes de la cafetería, entre otras amenidades y props que sin duda harán más divertida tu visita.

Otros imperdibles en The Friends Experience: The One in CDMX

Además de tomarte fotos divertidas, recrear las escenas icónicas y sentirte como en el set original de la serie, también podrás disfrutar de alimentos y bebidas al final del recorrido, después de salir de Central Perk.

¿Quieres llevarte un recuerdo a casa? La exposición cuenta con una sala de merch, en donde hallarás playeras con frases inolvidables, tote bags, los famosos mandiles de Gunther y más. ¿Lo mejor? Esta experiencia es ideal para toda la familia.

Foto: Fever

¿Dónde está The Friends Experience: The One in CDMX?

Visita la exposición dentro de las instalaciones del Casino del Bosque, en Avenida Constituyentes 500, Lomas Altas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en CDMX. Si vas en transporte público, el Metro más cercano es Constituyentes, correspondiente a la Línea 7.

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¿Cuánto cuestan los boletos para The Friends Experience: The One in CDMX?

Las entradas van desde los $250 pesos, además, cuentan con diferentes paquetes por si quieres una experiencia VIP o llevarte a casa fotos profesionales e impresas de tu vista. Los boletos se pueden conseguir a través de cdmx.friendstheexperience.com

¿Hasta cuándo estará The Friends Experience: The One in CDMX?

Por el momento, la experiencia planea quedarse todo el mes de mayo y junio, sin embargo, los organizadores comentan que es probable que se extienda, según la demanda de los fans.

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