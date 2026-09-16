Si ya te urge escapar de la CDMX, estás a tiempo para planear la próxima escapada de fin de semana.

Te proponemos 5 experiencias de ida y vuelta en destinos de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Edomex y Puebla.

Tour guiado en Zempoala

En los Llanos de Apan de Hidalgo, Zempoala es uno de los pueblos mágicos más cercanos a la CDMX (a poco más de 1 hora) y un lugar con varios sitios históricos de interés.

Para el fin de semana, la Dirección de Turismo de Zempoala tendrá un tour por 3 sitios ‘emblemáticos’: centro histórico con Exconvento de Todos los Santos (Patrimonio de la Humanidad); la Estación Tepa, una terminal ferroviaria del siglo XIX que conserva artículos originales y la Hacienda Tepa El Chico, productora de pulque en la época colonial.

Foto: Ayuntamiento de Zempoala

Disponible el domingo 20 en 2 horarios: 11:00 a.m. y 2:00 p.m.

Tiene un costo de $120 pesos por persona. Incluye guía y transporte local.

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Sitio web: bio.site/TURISMOZEMPOALA

Show del Cirque du Soleil en Querétaro

Bonjour et bienvenue au Cirque du Soleil! La compañía de circo más reconocida del mundo llegó a la ciudad de Querétaro (a menos de 3 horas de CDMX) con el espectáculo Echo.

A través de actos circenses, escenografía espectacular y efectos especiales, destaca la relación y el vínculo entre los humanos y los animales.

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Disponible el fin de semana en varios horarios: sábado 19 a la 1:30 p.m., 5:00 p.m. y 9:00 p.m.; domingo 20 a la 1:30 p.m. y 5:00 p.m.

Boletos desde $1,600 pesos por persona.

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Sitio web: eticket.mx/home.aspx

Recorrido en pueblo mágico y hacienda de Tlaxcala

A pesar de ser pequeño, el estado de Tlaxcala cuenta con muchos atractivos para un viaje exprés o de fin de semana, como el pueblo mágico de Huamantla (a 2 horas y media de CDMX).

Ahí, la agencia Xóchitl Tours organiza un recorrido por el centro histórico y su arquitectura colonial, la visita a un taller de muéganos y el Museo del Pulque, con degustaciones incluidas, además de una comida típica de la región en la Hacienda Santa Bárbara o la Hacienda de Tepetzala.

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Foto: Hacienda Santa Bárbara

Disponible el fin de semana desde las 9:30 a.m.

El punto de encuentro es el centro de la ciudad de Tlaxcala.

Desde $1,999 pesos por persona. Incluye transporte local y entrada a los sitios mencionados.

WhatsApp: (246) 130 3990.

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Caminata entre cascadas en Valle de Bravo

A poco más de 2 horas de CDMX está el pueblo mágico de Valle de Bravo, uno de los más bonitos del centro de México por sus paisajes boscosos y su arquitectura colonial.

Aprovecha el fin de semana para conocer dos cascadas en el tour de la agencia Río Adventure. Incluye senderismo entre el bosque y una visita a la Cascada Velo de Novia, de más de 35 metros de altura, ya la Cascada del Molino.

Foto: Sectur México

Disponible el sábado 19 y domingo 20 en varios horarios.

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Tiene un costo de $330 pesos por persona. Incluye guía.

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Sitio web: rioadventure.mx

Lánzate a la ruta de las berries en Huejotzingo

¿Sabías que el pueblo mágico de Huejotzingo (a menos de 2 horas de CDMX) en estado de Puebla, produce casi 300 toneladas de frutos rojos al año? Esta industria nació en 2004, cuando migrantes que regresaron de California se dieron cuenta que la tierra poblana era perfecta para cultivarlos.

Ahora también es un naciente producto turístico llamado ‘Ruta de las Berries’, una experiencia de la touroperadora Tip Tours DMC.

Foto: Tip Tours & DMC

El recorrido comienza en el imponente Exconvento de Huejotzingo (Patrimonio de la Humanidad) y continúa con un tour en tranvía hasta los invernaderos de San Diego Buenavista, donde conocerás el proceso de cultivo y recolección, sus propiedades y productos derivados.

Disponible el fin de semana en 3 horarios: 10:00 a.m., 1:00 p.m. y 4:00 p.m.

Tiene un costo de $75 pesos por persona. Incluye guía, traslado en tranvía, entrada a los invernaderos y domo con frutos rojos.

Sitio web: tiptours.mx/rutadelasberries

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