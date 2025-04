En esta época de calor, una de las maneras más comunes de refrescarse es tomando una cerveza bien fría… ¿y qué mejor que hacerlo en Morelos, el ‘estado de la eterna primavera’?

Los jardines florales más grandes de México y del mundo se preparan para una edición más del BeerFest, el festival dedicado a la ‘chela’, complementado por música y gastronomía.

Aprovecha un fin de semana para escuchar bandas y artistas reconocidos y degustar diversas propuestas de cerveza y comida en este festival. Aquí los detalles.

¿Dónde será el festival de la cerveza BeerFest?

Como ya es costumbre, el festival de la cerveza BeerFest se celebrará en Jardines de México.

Foto: Jardines de México

Este parque temático se encuentra en el estado de Morelos, precisamente en el kilómetro 129 de la Autopista México-Acapulco, a la altura de la Laguna de Tequesquitengo.

Desde Cuernavaca es un trayecto en auto de unos 30 minutos, mientras que desde la CDMX son un par de horas.

Lee también: Cuánto cuesta el tour del mezcal en Puebla

¿Qué habrá en el festival de la cerveza BeerFest?

Al ser un festival enfocado en la cerveza, el principal atractivo del BeerFest es el pabellón cervecero, con más de 50 cervecerías artesanales (nacionales e internacionales) exhibiendo, vendiendo y dando degustaciones de sus chelas.

Foto: Jardines de México

Entre ellas están: Cervecería Cristo Rey, Cervecería Feroz, Mestiza Hidromiel Artesanal, Tepectzin, Once Maltas, Cervecería Hércules, Kepler, Beer Against The Machine, Chinelo y Embajada de Holanda, por mencionar algunas.

Además, se instalará una zona de food trucks con distintas propuestas que van desde las pizzas de Coma Pizza, unos taquitos de Al-Andalus o Tacos Juan, burritos de Los Burros de La Chula, cochinita pibil de Cochinita de La Gus y otros 17 establecimientos.

Para complementar las actividades, durante el festival se presentarán DJ’s y bandas como Kurado de Coco, Rey Kalavera, Cuarta Pared y LDC Music, aunque serán 4 los headliners en el Beerfest 2025: Molotov, Panteón Rococó, Kiny y Alemán.

Foto: Jardines de México

Entre tanta cerveza, comida y fiesta seguro terminarás agotado. La buena noticia es que se habilitará un espacio para acampar, ya que al otro día el pabellón cervecero abrirá nuevamente y habrá más música con Red Moon, Trébol y Little Boy, Mar-kó y otros artistas.

¿Cuándo será el festival de la cerveza BeerFest?

El festival de la cerveza BeerFest en Jardines de México se celebrará el próximo sábado 3 de mayo.

Eso sí, como dijimos, el pabellón cervecero y algunos espectáculos continuarán el domingo 4 de mayo.

Foto: Jardines de México

¿Cuánto cuesta ir al festival de la cerveza BeerFest?

Hay 2 tipos de boletos para entrar al festival de la cerveza BeerFest:

General: desde $1,045 pesos por persona (más cargos por servicio). Incluye acceso a Jardines de México , al BeerFest y after party en la madrugada y 50% de descuento para el boleto del día siguiente.

, al y after party en la madrugada y 50% de descuento para el boleto del día siguiente. Experience: desde $1,705 pesos por persona (más cargos por servicio). Incluye los beneficios anteriores, así como una área de comida exclusiva (con costo extra), baños, zona de sombra y descanso, activaciones de patrocinadores, zona de bebida (con costo extra) y acceso gratis al día siguiente.

Para quienes deseen acampar en Jardines de México, el costo por persona es de $500 pesos e incluye baños y regaderas, torres de carga eléctrica, barra de descanso y barra exclusiva. No incluye casa de campaña.

Lee también: Lánzate a Cascadas Dos Mundos en Hidalgo

Para más información, visita la página web de BeerFest Morelos; para comprar boletos entra al sitio de Superboletos.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters