El Desfile de Día de Muertos de la se ha convertido en uno de los espectáculos más famosos.

En 2025, cumple 10 años y promete horas de diversión con música en vivo, figuras monumentales, carros alegóricos y decenas de artistas para celebrar .

Si quieres saber la hora de inicio y ruta, aquí te decimos.

Carros alegóricos, marionetas gigantes, catrinas monumentales, comparsas, danza y arte en el Día de Muertos 2025. Foto: Eduardo Castañeda / EL UNIVERSAL
Carros alegóricos, marionetas gigantes, catrinas monumentales, comparsas, danza y arte en el Día de Muertos 2025. Foto: Eduardo Castañeda / EL UNIVERSAL

¿A qué hora será el Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX?

El Desfile de 2025 es hoy, sábado 1 de noviembre, a las 14:00 horas, y arrancará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec.

A partir de ahí, los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución (), donde culminará.

El recorrido abarca alrededor de 8 kilómetros y tendrá una duración aproximada de 4 o 5 horas, dependiendo del avance de los contingentes.

Puedes disfrazarte para asistir al desfile de Día de Muertos 2025 y vivir la experiencia completa. Foto: Luis Cortés / EL UNIVERSAL
Puedes disfrazarte para asistir al desfile de Día de Muertos 2025 y vivir la experiencia completa. Foto: Luis Cortés / EL UNIVERSAL

¿Cómo será el desfile de Día de Muertos 2025?

Esta edición del tendrá la participación de más de 70 contingentes, carros alegóricos, calaveras monumentales, ajolotes gigantes, marionetas, comparsas, danzantes y artistas nacionales e internacionales, quienes convertirán las calles de la capital en un performance.

Cada bloque representará diferentes visiones del : desde la cosmovisión prehispánica y los rituales ancestrales, hasta interpretaciones contemporáneas llenas de color y creatividad.

¿Qué tomar en cuenta para ir al Desfile de Día de Muertos 2025?

Ya sea que vayas solo, con amigos, en familia o con infancias, te recomendamos tomar las siguientes medias para disfrutar el Desfile de Día de Muertos 2025 de principio a fin:

  • Llega con anticipación: las mejores vistas del recorrido suelen estar en el tramo de Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, y en los alrededores del Palacio de Bellas Artes.
  • Usa ropa y calzado cómodos: el evento durará varias horas y las calles estarán abarrotadas.
  • Evita llevar paraguas; en caso de lluvia, opta por un impermeable para no obstruir la vista.
  • Mantente hidratado: lleva agua o bebidas ligeras.
  • Utiliza transporte público. Verifica que las estaciones de Metro y Metrobús estén habilitadas.
  • Disfrázate o maquíllate: muchos asistentes acuden caracterizados de catrinas y calaveras, lo que contribuye al ambiente festivo.
El desfile de Día de Muertos 2025 comenzará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec. Foto: Carlos Odín / EL UNIVERSAL
El desfile de Día de Muertos 2025 comenzará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec. Foto: Carlos Odín / EL UNIVERSAL

El gran Desfile de 2025 será un homenaje a las tradiciones mexicanas. Sin duda, es unacita imperdible para quienes desean celebrar la vida, la memoria y el color de en su máxima expresión.

