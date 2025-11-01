El Desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México se ha convertido en uno de los espectáculos más famosos.

En 2025, cumple 10 años y promete horas de diversión con música en vivo, figuras monumentales, carros alegóricos y decenas de artistas para celebrar Día de Muertos.

Si quieres saber la hora de inicio y ruta, aquí te decimos.

Carros alegóricos, marionetas gigantes, catrinas monumentales, comparsas, danza y arte en el Día de Muertos 2025. Foto: Eduardo Castañeda / EL UNIVERSAL

¿A qué hora será el Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX?

El Desfile de Día de Muertos 2025 es hoy, sábado 1 de noviembre, a las 14:00 horas, y arrancará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec.

A partir de ahí, los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución (Zócalo capitalino), donde culminará.

El recorrido abarca alrededor de 8 kilómetros y tendrá una duración aproximada de 4 o 5 horas, dependiendo del avance de los contingentes.

Puedes disfrazarte para asistir al desfile de Día de Muertos 2025 y vivir la experiencia completa. Foto: Luis Cortés / EL UNIVERSAL

¿Cómo será el desfile de Día de Muertos 2025?

Esta edición del desfile tendrá la participación de más de 70 contingentes, carros alegóricos, calaveras monumentales, ajolotes gigantes, marionetas, comparsas, danzantes y artistas nacionales e internacionales, quienes convertirán las calles de la capital en un performance.

Cada bloque representará diferentes visiones del Día de Muertos: desde la cosmovisión prehispánica y los rituales ancestrales, hasta interpretaciones contemporáneas llenas de color y creatividad.

¿Qué tomar en cuenta para ir al Desfile de Día de Muertos 2025?

Ya sea que vayas solo, con amigos, en familia o con infancias, te recomendamos tomar las siguientes medias para disfrutar el Desfile de Día de Muertos 2025 de principio a fin:

Llega con anticipación: las mejores vistas del recorrido suelen estar en el tramo de Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, y en los alrededores del Palacio de Bellas Artes.

Usa ropa y calzado cómodos: el evento durará varias horas y las calles estarán abarrotadas.

Evita llevar paraguas; en caso de lluvia, opta por un impermeable para no obstruir la vista.

Mantente hidratado: lleva agua o bebidas ligeras.

Utiliza transporte público. Verifica que las estaciones de Metro y Metrobús estén habilitadas.

Disfrázate o maquíllate: muchos asistentes acuden caracterizados de catrinas y calaveras, lo que contribuye al ambiente festivo.

El desfile de Día de Muertos 2025 comenzará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec. Foto: Carlos Odín / EL UNIVERSAL

El gran Desfile de Día de Muertos 2025 será un homenaje a las tradiciones mexicanas. Sin duda, es unacita imperdible para quienes desean celebrar la vida, la memoria y el color de México en su máxima expresión.

