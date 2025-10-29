Para celebrar Halloween y Día de Muertos, el parque de diversiones Inflalandia Oceanía cambia su temática. Esta temporada nos presenta Monster Quack, una atracción muy original en la Ciudad de México.

Entre resbaladillas con monstruos, muros terroríficos para escalar y patos espeluznantes, vive la "spooky season" en familia. Aquí te damos los detalles.

En Monster Quack de Inflalandia podrás disfrutar actividades terroríficamente divertidas en familia. Foto: Facebook Inflalandia Quack México

¿Qué hay en Monster Quack de Inflalandia?

Hasta el 9 de noviembre, los visitantes de Inflalandia Quack podrán disfrutar de una ambientación especial. Los inflables tradicionales desaparecerán para dar paso a patitos con temática de Frankestein, brujas, gatos negros, murciélagos, calabazas gigantes y hasta alebrijes luminosos.

Los juegos del parque de diversiones también cambiarán: brinca de calabaza en calabaza, escala paredes con luces neón y deslízate por resbaladillas con otras decoraciones.

Además, podrás poner a prueba tu resistencia al participar en el tradicional reto Inflalandia, donde solo los más fuertes logran mantenerse suspendidos en el aire por bastante tiempo.

Monster Quack tiene bebidas y postres temáticos, por ejemplo, un refresco que brilla en la oscuridad, una bebida que luce como“sangre” o una paleta de hielo en forma de pato-calabaza, cuyo sabor te tocará descurbir.

En Monster Quack de Inflalandia encontrarás alimentos y bebidas con temática spooky. Foto: Facebook Inflalandia Quack México

¿Qué precio tiene la entrada a Monster Quack en Inflalandia?

Si quieres pasar un rato terroríficamente divertido con la experiencia Monster Quack de Inflalandia, únicamente pagas tu entrada general.

El costo de los boletos van de los $289 a los $425 pesos por persona, dependiendo del tiempo de permanencia, ya sea 60 minutos, 120 minutos o tiempo libre con el pase familiar.

Las actividades temáticas son aptas para todas las edades y, de hecho, los niños y niñas podrán entrar a un área especial con brincolines neones. Eso sí, todos los menores de edad deben ir acompañados por un adulto.

En Monster Quack de Inflalandia podrás brincar de calabaza en calabaza, escalar paredes o deslizarse por resbaladillas de distintas alturas. Foto: Facebook Inflalandia Quack México

¿Cómo llegar al parque Inflalandia Quack?

Este parque se encuentra dentro de la plaza comercial Encuentro Oceanía, al oriente de CDMX. Está en Av. del Peñón 355, Moctezuma 2da Secc, Venustiano Carranza, CDMX.

Para llegar en Metro: la estación más cercana es Oceanía de la Línea 5 amarilla o Línea B verde. Al bajar, solo hay que caminar un par de minutos hacia Eje 1 Norte.

Inflalandia Quack decora sus espacios con patitos de Frankestein, brujas, gatos negros, murciélagos, calabazas gigantes y alebrijes luminosos. Foto: Facebook Inflalandia Quack México

