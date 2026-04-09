Este fin de semana, lánzate de un tobogán extremo, explora una antigua hacienda, deslúmbrate con las instalaciones de un festival de luces o recorre unas minas de paredes blancas a menos de 2 horas CDMX.

Parque acuático El Rollo en Morelos

En Morelos se encuentra el parque acuático El Rollo, lugar perfecto para nadar y lanzarse al agua a través de toboganes vertiginosos.

Fotos: El Rollo

Se divide en 4 secciones principales, con más de 40 toboganes para todas las edades —incluido The Abyss, único en América—, dos albercas de olas, río con olas, simulador de surf, 5 islas y 4 áreas interactivas para niños, 4 restaurantes y más.

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Abre de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

El costo de entrada va de los $630 a los $650 pesos por adulto, $430 para adultos mayores y de $280 a $350 para niños menores de 1.20 metros de estatura.

elrollo.com.mx

Recorre la Hacienda Chimalpa en Hidalgo

Hidalgo es un estado con numerosas haciendas, tesoros históricos y arquitectónicos del México colonial.

Una de ellas es Hacienda Chimalpa, construida entre los siglos XVI y XVII en los Llanos de Apan.

Remodelada y muy bien conservada, sus patios, habitaciones y salones de estilo colonial funcionan como hotel boutique. También ofrece tours guiados por toda la propiedad.

Foto: Facebook 'Hacienda Chimalpa Oficial'

Para el fin de semana, contrata el ‘tour plata’: incluye una comida y visita guiada por todo el casco antiguo, la capilla, la troje, un tinacal de pulque y un museo escenográfico con una casa antigua, tienda de raya, despacho, salas, comedores, cocinas, salón de trofeos, túnel de escape, pulquería y más.

Domingo 12 de abril a partir de la 1:00 p.m.

Más información al número: (55) 1840 3112.

Glow Fest en Puebla

Desde Países Bajos, este fin de semana llega a Puebla el Glow Festival, un evento que reune arte lumínico en algunos de los sitios más emblemáticos del centro histórico de la ‘Angelópolis’.

Un recorrido de 2.4 kilómetros lleva a los visitantes a espacios como la Biblioteca Palafoxiana, el Palacio Municipal, el Teatro Principal y el Templo de San Roque, donde se instalarán estas obras.

Foto: Glow Eindhoven

La catedral poblana se convierte en el lienzo para un espectáculo de mapping.

Acude este fin de semana de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Instagram: @glowmxfest

Tour a las Minas de Tiza en Tlaxcala

No muy lejos de la ciudad de Tlaxcala están las Minas de Tiza, una serie de cuevas y túneles entre las montañas, los cuales fueron explotados a mediados del siglo XX para extraer carbonato de calcio.

En 1984 fueron abandonadas, aunque se convirtieron en un destino turístico por su singularidad, así que si quieres conocerlas, te proponemos el tour de la agencia Espíritu Aventurero.

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La experiencia incluye paseo por las minas, recorrido por el centro histórico de Tlaxcala y tiempo libre en Val’Quirico por la tarde.

Disponible el 11 de abril.

El costo es de $1,232 pesos por persona. Incluye transporte redondo desde CDMX, visitas guiadas y seguro de viajero. Considera llevar $20 extra por persona para la entrada a las minas.

Más información en el sitio web: espirituaventurero.com.mx

Valle Escondido en Estado de México

En un paisaje boscoso y montañoso del Estado de México se extiende Valle Escondido, un parque ecoturístico y reserva ecológica muy atractiva por su castillo (aún en construcción), rodeado por ojos de agua y puentes de piedra, muy al estilo medieval.

Foto: Valle Escondido de la Hacienda

Aunque no ofrece muchas actividades, es ideal para visitar el fin de semana y disfrutar de su ambiente relajado, tomar fotografías y subir al mirador del castillo para contemplar el bosque.

Abre el fin de semana de 10:30 a.m. a 4:30 p.m.

La entrada tiene un costo de $100 pesos por persona.

Más información en Facebook: Valle Escondido de la Hacienda.

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