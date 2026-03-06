¿Aún no tienes plan para el finde? Hay una gran variedad de actividades en CDMX y te proponemos 5 de ellas.

Taller de cocina en Lienzo

Creado por el chef Sebastián Rodríguez, Lienzo es un proyecto gastronómico que organiza festivales, cenas privadas y talleres de cocina, ideales para convertirte en chef por un fin de semana.

No es necesario tener experiencia previa, ya que Sebastián y su equipo te guiarán desde cero para cocinar distintos tipos de platillos.

Foto: Lienzo

El domingo 8 de marzo es la clase de conchas, uno de los panes dulces más icónicos de México. Aprenderás técnicas para hacerlo de manera casera, con sabores y colores únicos.

Lienzo se encuentra en Avenida Insurgentes Sur 1657, colonia Guadalupe Inn. Muy cerca del Centro Libanés y el Teatro de los Insurgentes.

Tiene un costo de $1,400 pesos por persona e incluye todos los materiales necesarios.

Más información en la página web: lienzoexperiencias.com

Recorrido guiado por San Ángel

Hay muy pocos lugares en la CDMX que crean la sensación de estar en un pueblito tranquilo, alejado del ruido y ritmo citadinos. Coyoacán y San Ángel son un par de ellos y buenas opciones para turistear durante el fin de semana.

La agencia Ecotour México organiza un recorrido de 4 horas que te llevará por algunos de sus rincones y atractivos más bonitos.

Foto: Ecotour México

Comienza con 2 horas a pie por la Capilla de San Antonio de Panzacola, la Casa del Sol y la Casa de Salvador Novo, la Fonoteca Nacional, el Callejón del Aguacate y la Casa Fortaleza de Emilio Fernández.

Sigue con un paseo en autobús eléctrico por la Plaza de la Conchita, el Parque Frida Kahlo, el Centro Cultural Elena Garro, la Hacienda de Cortés y la Escuela Superior de Música; finaliza con un coctel en el Mercado del Carmen.

Domingo 8 de marzo desde las 12:00 p.m.

Tiene un costo de $450 pesos por persona.

Más información en Whatsapp: (55) 4249 8123.

Tranvía de leyendas en el Centro Histórico

Aunque hace más de 40 años dejaron de existir los tranvías como medio de transporte en la CDMX, en la actualidad son turísticos: recorren algunas de las zonas más visitadas de la capital.

Para este fin de semana te proponemos la ruta del Centro Histórico pero con un toque ‘del más allá’, pues por las noches se convierte en un recorrido de leyendas de amor, desamor, fantasmas y otras historias terroríficas.

Foto: Sectur CDMX

Disponible el sábado 7 y domingo 8 de marzo con una sola corrida que inicia a las 7:00 p.m.

Tiene un costo de $150 pesos por adulto y $100 para menores de 10 años.

Más información en el sitio web: tranviaturistico.com.mx

Feria Internacional del Libro en Coyoacán

Desde hace 4 años, el centro de Coyoacán recibe la Feria Internacional del Libro Coyoacán (FILCO), un evento con una amplia oferta de actividades literarias e incluso gastronómicas.

La edición 2026 tendrá como invitados al Reino Unido, Tlaxcala, Huajuapan de León y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Foto: FILCO Coyoacán

El fin de semana tendrá presentaciones de libros, conferencias magistrales (como ‘Las Excavaciones del Templo Mayor’ del doctor Eduardo Matos Moctezuma), conversatorios (como ‘Futbol en la historia’ de Juan Pablo Villalobos y Fernando Segura), homenajes a Pedro Infante y Ángela Gurría, conciertos tributo a The Beatles y mucho más.

Las actividades se realizan en el Jardín Hidalgo y el Jardín Centenario.

La entrada es gratuita.

Consulta la cartelera completa en filco.com.mx/programa-filco-2026

Taller en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo

A espaldas del Palacio Nacional, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo ofrece la oportunidad de viajar en el tiempo y por el mundo para conocer algunas de las civilizaciones más poderosas e influyentes de la historia.

En ciertos días, también imparte talleres. El fin de semana no será la excepción, pues tendrá uno dedicado al Día Internacional de la Mujer.

Foto: Sectur CDMX

Lleva por nombre ‘La mujer en la industria del k-pop’: una mirada con perspectiva de género al fenómeno de la ‘ola coreana’ , las aportaciones y desafíos de las mujeres en la industria.

Al finalizar, crea tu propio lightstick.

Es el sábado 7 de marzo a las 12:00 p.m.

La entrada es libre pero se requiere un registro previo.

Más información en Facebook: ‘Museo Nacional de las Culturas del Mundo’.

