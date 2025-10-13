levaba tiempo pensando en cambiar mis contenedores de plástico. Entre los que se estaban poniendo amarillos con el uso, y los que empezaban a oler raro aunque los lavara bien, ya no me sentía del todo cómoda guardando ahí mi comida.

El colmo fue notar que a algunos con sello hermético les empezó a salir hongo. Los guardaba tapados para no perder la tapa (¿quién no?), pero eso terminó pasándome factura. Así que cuando vi este set de 20 recipientes de vidrio por menos de $1,000 pesos, decidí probar suerte.

Lo que me gustó (y lo que no tanto) después de usarlos un par de semanas

Este set es grande, muy grande. Si vives solo o en pareja, probablemente vas a terminar con más tuppers de los que realmente necesitas. Yo terminé regalándole algunos a mi hermana para que no me invadieran el refrigerador. Aquí va un resumen de mi experiencia:

Lo bueno:

El vidrio se siente de buena calidad y me da mucha más tranquilidad que el plástico. Ya no me preocupa recalentar comida en microondas o meterlos al horno.

Tienen buen sellado. El clip cierra firme, y la tapa con junta evita filtraciones.

El sello hermético se puede quitar, lo que facilita lavarlos bien y evita que se acumule humedad o moho.

Son ideales para quienes planean sus comidas, especialmente si haces meal prep por porciones.

Lo que hay que considerar:

No están pensados para guardar guisos grandes. Son más útiles para porciones individuales o snacks, no tanto para la olla completa de sopa.

El vidrio pesa más, y eso puede ser incómodo si los llevas al trabajo o si los usan niños.

Son muchos recipientes pequeños, y no todos serán útiles si no te organizas por porciones o si no cocinas tan seguido.

¿Los volvería a comprar?

Para mis necesidades, guardar un par de guisos, fruta picada y arroz para la semana; creo que me habría funcionado mejor un set con algunos tamaños más grandes, como este otro que después vi en Amazon y ahora tengo en la mira:

¿A quién le convienen estos tuppers?

Recomendaría un set de este tamañp set si sueles preparar porciones individuales con anticipación, ya sea para llevar al trabajo o para organizar tu semana. También es una buena opción si estás buscando reemplazar tus tuppers de plástico con algo más saludable y duradero, o si en casa se usan muchos contenedores al mismo tiempo.

En cambio, si cocinas en grandes cantidades, no haces meal prep por porciones, o necesitas algo más ligero para transportar comida todos los días, probablemente este set no sea el más práctico para ti. Aunque la calidad es suficientemente buena, el tamaño y el peso pueden no adaptarse a todos.