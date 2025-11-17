Si ya estabas pensando en renovar tu smartphone, el Buen Fin 2025 puede ser un buen momento para hacerlo. Amazon México tiene disponibles varias ofertas en celulares de gama alta y media, con precios rebajados y opciones de pago a meses sin intereses. Esto hace que incluso modelos más caros, como los de Apple o Samsung, sean más accesibles si prefieres pagar poco a poco.

Aquí te compartimos algunos de los equipos mejor valorados que combinan buen desempeño, cámara de calidad y condiciones de compra atractivas.

Celulares con descuento y meses sin intereses

Precio con descuento: $25,649 (-10%)

$25,649 (-10%) Pago estimado a meses: desde $1,709.94 al mes en 15 MSI

desde $1,709.94 al mes en 15 MSI Pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas y diseño en titanio.

Chip A17 Pro y cámara principal de 48 MP con modo profesional.

Hasta 30 horas de video y puerto USB-C.Es una opción robusta para quienes buscan lo más reciente y completo del ecosistema Apple.

Precio estimado: $24,871

$24,871 Meses sin intereses disponibles (número no especificado)

(número no especificado) Pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas, cuerpo en titanio.

Cámara con zoom óptico de 10x, modo retrato inteligente y S Pen incluido.

Rendimiento de gama alta gracias al procesador Snapdragon.Ideal para fotografía avanzada y multitarea.

Precio con descuento: $4,988 (-45%)

$4,988 (-45%) Pago estimado a meses: desde $207.83 al mes en 24 MSI

desde $207.83 al mes en 24 MSI Diseño delgado con pantalla curva pOLED de 6.67 pulgadas.

Cámara de 50 MP y carga rápida.Una opción muy equilibrada para uso diario, redes sociales y fotografía casual sin gastar demasiado.

Precio con descuento: $8,999 (-58%)

$8,999 (-58%) Pago estimado a meses: desde $374.95 al mes en 24 MSI

desde $374.95 al mes en 24 MSI Cámara XMAGE con IA, batería de 5,170 mAh con carga rápida.

Diseño elegante con cristal mate y funciones inteligentes.Ideal para quienes buscan un diseño distintivo y buena cámara en la gama media-alta.

Precio con descuento: $13,589 (-52%)

$13,589 (-52%) Pago estimado a meses: desde $566.20 al mes en 24 MSI

desde $566.20 al mes en 24 MSI Cámara principal de 200 MP para fotos detalladas.

Procesador Snapdragon 8 Elite y pantalla AMOLED 2X.

Batería de larga duración y diseño estilizado.Una alternativa potente si quieres un equipo moderno sin llegar al precio de los modelos premium.

¿Qué celular elegir según tus necesidades y presupuesto?

Para quienes priorizan rendimiento y cámara profesional, el iPhone 16 Pro o el Galaxy S24 Ultra pueden ser una buena inversión, más llevadera si aprovechas los pagos a meses. Si tu presupuesto es más ajustado, el Motorola Edge 60 Fusion o el Huawei Pura 80 ofrecen una excelente relación entre precio y funciones. Y si quieres algo potente pero más equilibrado en costo, el Galaxy S25 Edge puede ser la mejor apuesta.

Recuerda revisar las condiciones de meses sin intereses al momento de comprar, ya que pueden variar según el banco o la tarjeta. Así, puedes renovar tu celular sin comprometer tanto tu presupuesto mensual.