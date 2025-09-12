En Amazon México puedes encontrar el Samsung Galaxy A56 5G por $6,541 pesos luego de un descuento de -34%, un precio bastante atractivo frente a su costo normal de $9,899 y que lo convierte en una de las opciones más completas dentro de la gama de menos de 7 mil pesos. Este modelo viene con 256 GB de almacenamiento interno y 8 GB de RAM, además de la garantía de un año con Samsung, porque a diferencia de muchos celulares económicos de venta en internet, no es un producto renovado.

VER EN AMAZON: SAMSUNG Celular Galaxy A56 5G 256GB

Eso sí, aunque la oferta es interesante, no deja de ser un celular de gama media. Vale la pena revisar tanto lo que hace bien como las áreas donde puede quedarse corto antes de decidir si es el indicado para ti.

¿Qué tal las cámaras del Galaxy A56?

El A56 5G trae tres cámaras atrás (50, 12 y 5 megapíxeles) y una frontal de 12. En condiciones normales, de día o con buena luz, las fotos salen claras y con buen color. Incluso tiene modos para mejorar las fotos de noche, aunque no esperes resultados de gama alta.

En pocas palabras: son cámaras que funcionan bien para redes sociales y recuerdos, pero si tu idea es crear contenido de calidad profesional, este teléfono se queda corto frente a otros modelos más caros.

¿Cómo rinde el Galaxy A56 y cuánto dura la batería?

El celular viene con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de espacio, suficiente para guardar apps, fotos y videos sin problemas. Corre bien en el día a día, pero su procesador no es el más fuerte; con juegos muy pesados o edición de video avanzada puede quedarse atrás.

La batería de 5,000 mAh sí es un punto a favor: te aguanta un día completo sin estar pegado al cargador, incluso con uso intensivo. Eso lo hace muy práctico si pasas mucho tiempo fuera de casa o de la oficina.

El Galaxy A56 5G es un celular bastante completo para su precio: buena pantalla, batería confiable, espacio de sobra y un diseño que se siente moderno. El procesador es promedio y las cámaras son buenas pero no son lo mejor para fotos de noche o creación de contenido, aunque por menos de 7 mil pesos es una oferta atractiva.