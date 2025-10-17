Más Información

Reaparece Andy López tras compra de arte de Yayoi Kusama; realiza gira de trabajo en Coahuila

Riña en Penal de Culiacán, deja un muerto y dos heridos por disparos; autoridades decomisan 5 armas de fuego y un artefacto explosivo

Dan prisión preventiva a implicado en caso de Black Wallstreet Capital; financiera está ligada al tráfico de drogas en Europa

Sheinbaum supervisa en Veracruz acciones de apoyo tras lluvias e inundaciones; Nahle agradece respaldo

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Vinculan a proceso a Héctor "N", presunto participante en homicidio del abogado David Cohen

SRE confirma muerte de tres mexicanos en accidente de aeronave en Michigan; consulado colabora para repatriación de restos

El Galaxy S24 Ultra salió en enero de 2024, y aunque ya fue superado por el S25 Ultra, no ha perdido vigencia del todo. Su cámara de 200 MP sigue destacando en fotos nocturnas, retratos y zoom extremo; su pantalla AMOLED de casi 7 pulgadas se ve perfecta incluso bajo el sol; y su batería de 5000 mAh aguanta el ritmo de trabajo y entretenimiento sin problema.

Además, cuenta con el S Pen integrado, ideal para quienes trabajan desde el celular, editan imágenes, toman apuntes o simplemente prefieren escribir a mano. Es ese tipo de herramienta que al principio parece un extra… hasta que te acostumbras y no quieres volver atrás.

¿Conviene comprarlo en octubre o mejor esperar al próximo?

Esa es la gran pregunta. Y la respuesta depende de tu situación actual. Si tu celular ya va lento, la batería no dura, o simplemente quieres algo mejor sin pagar el precio de un gama alta recién salido, este puede ser un muy buen momento. Hoy el Galaxy S24 Ultra cuesta menos de $16 mil pesos, algo impensable cuando salió.

Puedes encontrarlo tanto en Amazon como en Mercado Libre, vendido por la tienda oficial de Samsung.

Si, en cambio, eres de los que siempre quiere tener lo último apenas sale, tal vez prefieras esperar al anuncio del S26 Ultra en unos meses. Pero si buscas un celular que se vea bien, rinda bien y te dure años sin preocuparte, el Galaxy S24 Ultra sigue siendo una compra inteligente.

Foto: SAMSUNG
Foto: SAMSUNG

¿Dónde se consigue más barato?

A estas alturas del año, el S24 Ultra ya bajó de precio sin perder valor. Estas son las opciones más convenientes según cómo planees pagarlo:

Amazon México:

Mercado Libre:

