Samsung acaba de presentar su nueva serie Galaxy Tab S11, con mejoras en inteligencia artificial, un S Pen rediseñado y un procesador más avanzado. Sin embargo, este lanzamiento también abre una oportunidad interesante: la Galaxy Tab S10+, que hasta hace poco era uno de los modelos más completos de la marca, hoy se puede conseguir con un 52% de descuento, bajando a $11,129 MXN. Para quienes buscan una tablet premium sin pagar el precio de la más reciente, la Tab S10+ se mantiene como una compra muy atractiva.

VER DESCUENTO: Samsung Galaxy Tab S10+

Funciones con inteligencia artificial

Aunque la recién lanzada Galaxy Tab S11 presume novedades en inteligencia artificial, varias de esas funciones ya estaban disponibles en la Galaxy Tab S10+, lo que refuerza su atractivo ahora que tiene un precio mucho más accesible.

La Tab S10+ integra herramientas de Galaxy AI que facilitan el uso en el día a día:

Note Assist: editar notas en pantalla dividida.

editar notas en pantalla dividida. Drawing Assist: convertir bocetos en ilustraciones más definidas.

convertir bocetos en ilustraciones más definidas. Circle to Search: búsqueda directa en pantalla con el S Pen.

búsqueda directa en pantalla con el S Pen. Traducción de PDFs y transcripción de notas de voz en tiempo real.

Estas funciones hacen que la Tab S10+ sea más que entretenimiento: también es útil en estudio, trabajo y creatividad.

VER DESCUENTO: Samsung Galaxy Tab S10+

Características principales explicadas

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 12.4 pulgadas, resolución 2800 x 1752, 120 Hz Colores intensos, negros profundos y fluidez al navegar, ver series o jugar. Ideal para consumo multimedia y para quienes trabajan con contenido visual.

Colores intensos, negros profundos y fluidez al navegar, ver series o jugar. Ideal para consumo multimedia y para quienes trabajan con contenido visual. Procesador Dimensity 9300 con refrigeración Vapor Chamber La misma tecnología de refrigeración por cámara de vapor que vemos en el nuevo iPhone 17 Pro también está presente en la Galaxy Tab S10+. Esto significa que el procesador puede mantener un rendimiento alto sin sobrecalentarse.

La misma tecnología de refrigeración por cámara de vapor que vemos en el nuevo también está presente en la Galaxy Tab S10+. Esto significa que el procesador puede mantener un rendimiento alto sin sobrecalentarse. 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento Una configuración que asegura rapidez al abrir varias apps a la vez. Los 256 GB ofrecen buen espacio para fotos, videos, documentos y juegos, con opción de expansión vía microSD.

Una configuración que asegura rapidez al abrir varias apps a la vez. Los 256 GB ofrecen buen espacio para fotos, videos, documentos y juegos, con opción de expansión vía microSD. Batería de 10,090 mAh con carga rápida Autonomía suficiente para un día completo de uso, ya sea trabajo, clases o maratones de series.

Autonomía suficiente para un día completo de uso, ya sea trabajo, clases o maratones de series. Cámaras :



Durabilidad y diseño premium Fabricada en Armor Aluminum, más resistente a caídas y rayones, con un diseño delgado y moderno en colores gris o plata.

Fabricada en Armor Aluminum, más resistente a caídas y rayones, con un diseño delgado y moderno en colores gris o plata. S Pen incluido No se vende por separado: viene con la tablet y permite tomar notas, dibujar o editar documentos con precisión.

¿Vale la pena aprovechar esta oferta?

Incluso con el lanzamiento de la nueva Tab S11, la Galaxy Tab S10+ sigue siendo una tablet de gama alta con especificaciones que le permiten competir con dispositivos más recientes. Y aquí está la diferencia clave: mientras la Tab S11 recién llega a precios elevados, la S10+ baja a $11,129 MXN en Amazon México, menos de la mitad de lo que costaba hace unos meses.

Por su combinación de pantalla AMOLED fluida, 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y S Pen incluido, la Galaxy Tab S10+ resulta una compra muy atractiva para quienes buscan un dispositivo versátil que sirva tanto para consumir contenido como para trabajar o crear.