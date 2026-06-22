Rasuradora, cera, hilo, cremas depilatorias: todos tienen algo en común. El vello regresa. Y con él, el gasto, el tiempo y, en muchos casos, la irritación. Si llevas años repitiendo el mismo ciclo, vale la pena conocer qué opciones existen hoy y qué puede ofrecer cada una según tu rutina, tu presupuesto y el resultado que buscas.

Métodos de depilación: cuál conviene según tu situación

Rasuradora

Es la opción más rápida y accesible. Solo corta el vello a nivel superficial, por lo que el resultado dura entre uno y tres días. Con el uso frecuente, la irritación, los vellos encarnados y el oscurecimiento de la piel son efectos secundarios comunes, especialmente en zonas sensibles como axilas e ingles.

Cera y hilo

Eliminan el vello desde la raíz, lo que extiende el resultado a tres o cuatro semanas. El proceso puede ser doloroso y requiere que el vello tenga cierta longitud para adherirse. Con el tiempo, la inflamación repetida puede provocar foliculitis o manchas en la piel.

Cremas depilatorias

Disuelven la queratina del vello mediante químicos. Funcionan bien en vello fino, pero no son aptas para pieles sensibles y la duración del resultado es similar a la de la rasuradora.

Láser profesional

Es el método más efectivo para reducción permanente, pero implica sesiones en clínica, costos elevados y disponibilidad de agenda. El precio por sesión puede ir de $500 a $2,000 pesos según la zona tratada, y un tratamiento completo puede superar fácilmente los $15,000 pesos.

IPL en casa

Es la alternativa más cercana al láser profesional para uso doméstico. Emite pulsos de luz que actúan sobre el pigmento del folículo piloso, debilitando su capacidad de producir vello con el uso continuado. No requiere citas, se adapta a tus tiempos y, a diferencia del láser clínico, varios dispositivos están diseñados para distintos tonos de piel.

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Por qué la IPL lleva años posicionándose como una opción confiable

La tecnología IPL para uso doméstico no es nueva. Marcas como Philips llevan más de una década desarrollando dispositivos en colaboración con dermatólogos, lo que ha permitido afinar tanto la seguridad como la eficacia de estos aparatos para uso en casa.

Uno de los ejemplos más representativos de esta categoría es la Philips Lumea Prestige BRI949/50, una depiladora IPL con cuatro cabezales intercambiables para cuerpo, bikini, axilas y cara, y un sensor que lee automáticamente el tono de piel para ajustar la intensidad del pulso de luz. Su trayectoria en el mercado la posiciona como una referencia dentro de la categoría, con respaldo clínico y miles de reseñas acumuladas a lo largo de los años.

Actualmente está disponible en Amazon México con una oferta Prime limitada de 47% de descuento, a $8,388.99 (precio de lista: $15,099.00).

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¿Vale la pena invertir en un dispositivo IPL?

A diferencia de los métodos de uso único, un dispositivo IPL representa un gasto inicial mayor que se amortiza con el tiempo. Quienes ya destinan presupuesto mensual a cera o sesiones de láser suelen recuperar la inversión en menos de un año, con la ventaja de usarlo desde casa y sin depender de citas.

No es la solución para todos los perfiles de piel y vello, pero para quienes cumplen con los requisitos de compatibilidad, la IPL es hoy uno de los métodos con mejor relación entre costo a largo plazo y resultado sostenido.