En los últimos años, Amazon ha sumado varios eventos especiales enfocados en ofrecer descuentos exclusivos a quienes tienen membresía Prime. Uno de ellos son las Mega Ofertas, una especie de "mini Prime Day" que se activa por tiempo limitado y suele generar bastante movimiento.

Del 7 al 8 de octubre de 2025, Amazon México estará realizando una nueva edición de sus Mega Ofertas. No se trata de descuentos generalizados como el Buen Fin, sino de promociones dirigidas solo a usuarios Prime. Te contamos qué puedes esperar de este evento y cómo tomar decisiones de compra informadas.

¿Qué son exactamente las Mega Ofertas de Amazon Prime?

Las Mega Ofertas de Amazon Prime son descuentos dirigidos a usuarios con suscripción Prime. Están programadas sólo para este 7 y 8 de octubre y esto es lo que hay confirmado hasta ahora:

Descuentos de hasta 55 % en productos seleccionados.

en productos seleccionados. Bonificación de hasta 20 % (aunque no se especifican aún las condiciones exactas).

(aunque no se especifican aún las condiciones exactas). Hasta 24 meses sin intereses (MSI) en artículos participantes.

en artículos participantes. Vigencia: del 7 al 8 de octubre de 2025, comenzando desde la medianoche.

del 7 al 8 de octubre de 2025, comenzando desde la medianoche. Exclusivo para miembros Amazon Prime.

Envío gratis sin mínimo de compra en productos elegibles.

¿Vale la pena? Cómo evaluar las ofertas sin caer en la trampa del descuento llamativo

Si ya le echaste el ojo a algo o simplemente estás esperando una buena excusa para comprar, las Mega Ofertas pueden ser una oportunidad interesante… siempre y cuando compres con cabeza.

Lo bueno es que sí, hay descuentos reales, sobre todo en productos seleccionados o con inventarios limitados. Y si justo coincide que necesitas renovar algo, darte un gusto o adelantar una compra grande, poder aprovechar hasta 24 meses sin intereses puede marcar la diferencia en tu presupuesto.

Además, Amazon mantiene su ventaja habitual: envío gratis sin mínimo de compra en productos elegibles. Eso te permite pedir lo que necesites, incluso si es algo pequeño, sin preocuparte por costos extra. Y si ya tienes Prime, no necesitas pagar nada adicional para entrar al evento, así que estás aprovechando lo que ya tienes activo.

Ahora, también es cierto que no todos los descuentos son espectaculares. A veces el “hasta 55 %” suena muy bien, pero aplica a pocos productos o categorías. Por eso, conviene entrar al sitio con cierta idea de lo que buscas, revisar con calma y no dejarte llevar solo por el banner llamativo. Algunas ofertas también están ligadas a promociones bancarias o requieren códigos, así que vale la pena leer los detalles antes de hacer clic en “comprar”.

Y aquí un par de recomendaciones clave: antes de decidirte, compara el precio del producto en otras tiendas o sitios web. A veces Amazon tiene el mejor precio, pero no siempre. También es muy útil leer reseñas y calificaciones para asegurarte de que lo que estás por comprar realmente cumple lo que promete. Esto aplica sobre todo en productos de marcas nuevas o que no conoces.

Amazon adelanta algunas ofertas: productos con Alexa bajan de precio antes del lanzamiento de la nueva generación

Como parte de las Mega Ofertas del 7 y 8 de octubre, Amazon ya empezó a mostrar algunos descuentos interesantes en sus dispositivos propios, especialmente en productos que integran Alexa. Esto no es casualidad: la compañía acaba de anunciar una nueva generación de dispositivos con Alexa+, una versión más avanzada de su asistente de voz, y eso ha venido acompañado de ofertas en modelos anteriores.

Televisión inteligente Amazon Fire TV Serie 4 de 43” – $6,899 (antes $9,399) Con un descuento del 27 %, esta smart TV es compatible con Alexa, tiene resolución 4K UHD y está pensada para integrarse fácilmente con otros dispositivos del ecosistema Fire TV. Es una buena opción si buscas renovar la pantalla sin irte a modelos premium.

Amazon Echo Show 8 (2da generación) – $2,649 (antes $3,499) Este dispositivo con pantalla y asistente de voz es ideal para videollamadas, controlar otros aparatos inteligentes, ver recetas o simplemente tener un centro de comandos en la cocina o sala. Tiene un 24 % de descuento, y aunque no es el más reciente, sigue siendo muy completo.

Timbre con cámara Ring – $1,099 (antes $2,399) Con 54 % de descuento, este timbre inteligente te permite ver quién está en la puerta desde tu celular, y es compatible con Alexa. Es una forma accesible de comenzar a mejorar la seguridad en casa sin complicaciones de instalación.

Eso sí, como siempre, lo más recomendable es comparar precios, leer reseñas y tener claro qué necesitas.