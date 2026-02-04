Después de que se le señalara por supuestamente habilitar un salón de belleza en el Senado, la senadora Andrea Chávez respondió con firmeza en redes sociales:

“Tengo una Dyson, me peino en mi casa, y no tengo nada que ver con la película que se montaron”.

La frase no tardó en viralizarse, pero más allá del debate político, generó una nueva pregunta entre muchas personas: ¿a qué se refería con “una Dyson”?

¿Qué significa “la Dyson” cuando hablamos de belleza?

Cuando alguien dice “la Dyson”, suele referirse a una de las herramientas de estilizado de cabello de la marca Dyson, en particular a la Dyson Airwrap, que se volvió viral en TikTok, YouTube y entre celebridades por su capacidad de rizar, alisar, secar y dar volumen sin dañar el cabello con calor extremo.

Aunque Dyson es una empresa tecnológica británica que también fabrica aspiradoras, purificadores y secadores de manos, en el mundo de la belleza su nombre está fuertemente asociado con productos para el cabello de alto rendimiento y diseño premium.

¿Por qué es tan popular el estilizador de Dyson?

El Dyson Airwrap ha ganado tanta fama por varias razones clave:

1. Menos daño al cabello

Su tecnología usa el efecto Coanda, que estiliza el cabello con aire, sin necesidad de calor directo. Esto ayuda a evitar resequedad, quiebre o quemaduras.

2. Multifuncionalidad

Con un solo aparato puedes secar, alisar, rizar, ondular y dar volumen tipo blowout, lo que lo convierte en una herramienta versátil que reemplaza varios dispositivos.

3. Influencia en redes y celebridades

El boom en plataformas como TikTok y YouTube, sumado a recomendaciones de celebridades e influencers, ha hecho que se perciba como un producto aspiracional de belleza.

4. Diseño premium

Dyson invierte en ingeniería avanzada, materiales de calidad y estética moderna, posicionándose como una marca de lujo tecnológico.

5. Resultados rápidos y fáciles

Permite lograr peinados profesionales en casa, incluso sin mucha experiencia previa.

¿Cuánto cuesta “la Dyson” que menciona Andrea Chávez y por qué genera tanto debate?

El estilizador que probablemente usa Andrea Chávez es el Dyson Airwrap™ multiestilizador i.d. disponible actualmente en la página oficial de Dyson México por $15,499.00 pesos, aunque la edición ceramic pink está disponible con descuento por $13,949 pesos y a 18 meses sin intereses.

Esta edición en color Ceramic Pink/Rose Gold incluye un kit de 8 accesorios:

Rizador cónico

Rizador largo de 40 mm

Cepillo suave

Cepillo redondo voluminizador grande

Secadora rápida

Accesorio alisador

Cepillo para limpieza de filtro

Estuche de presentación elegante

También cuenta con conectividad Bluetooth y se sincroniza con la app MyDyson para ajustar y personalizar la experiencia de uso.

Aunque muchas personas destacan su eficacia y tecnología avanzada, su precio no pasa desapercibido. Para algunos, representa una inversión en salud capilar y practicidad; para otros, es un producto de lujo que no todos pueden costear. Esto ha abierto la conversación sobre si realmente vale lo que cuesta o si hay alternativas con buen desempeño a menor precio.

¿Existe una opción más económica similar al Airwrap?

Una de las mejores alternativas actuales es la secadora Shark FlexStyle, una herramienta que también permite secar, rizar y alisar el cabello con tecnología de flujo de aire, y que ha recibido muy buenas opiniones por su rendimiento. y Actualmente está disponible desde $3,980.47 pesos a 24 meses sin intereses.

Aunque su precio es considerablemente menor que el de Dyson, ofrece una experiencia parecida en funcionalidad, versatilidad y resultados visibles, lo que la convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan estilo sin gastar tanto.

La Dyson Airwrap i.d. ofrece tecnología avanzada, diseño impecable y resultados profesionales desde casa, pero no es la única opción. Si buscas un estilizador multifunción con resultados similares a menor precio, el Shark FlexStyle puede ser una excelente alternativa.