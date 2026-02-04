Más Información

Diputado de MC baleado, Sergio Torres Félix, se encuentra intubado y en coma inducido: Rubén Rocha Moya; su recuperación es lenta, dice

Diputado de MC baleado, Sergio Torres Félix, se encuentra intubado y en coma inducido: Rubén Rocha Moya; su recuperación es lenta, dice

El "Mini Lic" es condenado por fentanilo en EU; enfrenta prisión y se complica su figura como testigo protegido

El "Mini Lic" es condenado por fentanilo en EU; enfrenta prisión y se complica su figura como testigo protegido

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica; participan autoridades de Florida

ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica; participan autoridades de Florida

HSBC México nombra a José Antonio Meade como presidente del consejo; refuerza su estrategia de gobierno corporativo

HSBC México nombra a José Antonio Meade como presidente del consejo; refuerza su estrategia de gobierno corporativo

Sujetos disfrazados de trabajadores de limpia de CDMX asaltan vivienda y amagan a familia en San Juan de Aragón; no hay detenidos

Sujetos disfrazados de trabajadores de limpia de CDMX asaltan vivienda y amagan a familia en San Juan de Aragón; no hay detenidos

Policías de Nezahualcóyotl localizan vehículo robado en San Juan de Aragón; delincuentes se disfrazaron de trabajadores de limpia

Policías de Nezahualcóyotl localizan vehículo robado en San Juan de Aragón; delincuentes se disfrazaron de trabajadores de limpia

Cae "El Espíritu", lugarteniente del Cártel Chiapas y Guatemala-CJNG en Ocozocoautla; capturan a otros 3 miembros de la organización

Cae "El Espíritu", lugarteniente del Cártel Chiapas y Guatemala-CJNG en Ocozocoautla; capturan a otros 3 miembros de la organización

Después de que se le señalara por supuestamente habilitar un salón de belleza en el Senado, la senadora Andrea Chávez respondió con firmeza en redes sociales:

“Tengo una Dyson, me peino en mi casa, y no tengo nada que ver con la película que se montaron”.

La frase no tardó en viralizarse, pero más allá del debate político, generó una nueva pregunta entre muchas personas: ¿a qué se refería con “una Dyson”?

¿Qué significa “la Dyson” cuando hablamos de belleza?

Cuando alguien dice “la Dyson”, suele referirse a una de las herramientas de estilizado de cabello de la marca Dyson, en particular a la , que se volvió viral en TikTok, YouTube y entre celebridades por su capacidad de rizar, alisar, secar y dar volumen sin dañar el cabello con calor extremo.

Aunque Dyson es una empresa tecnológica británica que también fabrica aspiradoras, purificadores y secadores de manos, en el mundo de la belleza su nombre está fuertemente asociado con productos para el cabello de alto rendimiento y diseño premium.

¿Por qué es tan popular el estilizador de Dyson?

El Dyson Airwrap ha ganado tanta fama por varias razones clave:

1. Menos daño al cabello

Su tecnología usa el efecto Coanda, que estiliza el cabello con aire, sin necesidad de calor directo. Esto ayuda a evitar resequedad, quiebre o quemaduras.

2. Multifuncionalidad

Con un solo aparato puedes secar, alisar, rizar, ondular y dar volumen tipo blowout, lo que lo convierte en una herramienta versátil que reemplaza varios dispositivos.

3. Influencia en redes y celebridades

El boom en plataformas como TikTok y YouTube, sumado a recomendaciones de celebridades e influencers, ha hecho que se perciba como un producto aspiracional de belleza.

4. Diseño premium

Dyson invierte en ingeniería avanzada, materiales de calidad y estética moderna, posicionándose como una marca de lujo tecnológico.

5. Resultados rápidos y fáciles

Permite lograr peinados profesionales en casa, incluso sin mucha experiencia previa.

¿Cuánto cuesta “la Dyson” que menciona Andrea Chávez y por qué genera tanto debate?

El estilizador que probablemente usa Andrea Chávez es el Dyson Airwrap™ multiestilizador i.d. disponible actualmente en la por $15,499.00 pesos, aunque la edición ceramic pink está disponible con descuento por $13,949 pesos y a 18 meses sin intereses.

Esta edición en color Ceramic Pink/Rose Gold incluye un kit de 8 accesorios:

  • Rizador cónico
  • Rizador largo de 40 mm
  • Cepillo suave
  • Cepillo redondo voluminizador grande
  • Secadora rápida
  • Accesorio alisador
  • Cepillo para limpieza de filtro
  • Estuche de presentación elegante

También cuenta con conectividad Bluetooth y se sincroniza con la app MyDyson para ajustar y personalizar la experiencia de uso.

Aunque muchas personas destacan su eficacia y tecnología avanzada, su precio no pasa desapercibido. Para algunos, representa una inversión en salud capilar y practicidad; para otros, es un producto de lujo que no todos pueden costear. Esto ha abierto la conversación sobre si realmente vale lo que cuesta o si hay alternativas con buen desempeño a menor precio.

¿Existe una opción más económica similar al Airwrap?

Una de las mejores alternativas actuales es la secadora , una herramienta que también permite secar, rizar y alisar el cabello con tecnología de flujo de aire, y que ha recibido muy buenas opiniones por su rendimiento. y Actualmente está disponible desde $3,980.47 pesos a 24 meses sin intereses.

Aunque su precio es considerablemente menor que el de Dyson, ofrece una experiencia parecida en funcionalidad, versatilidad y resultados visibles, lo que la convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan estilo sin gastar tanto.

La ofrece tecnología avanzada, diseño impecable y resultados profesionales desde casa, pero no es la única opción. Si buscas un estilizador multifunción con resultados similares a menor precio, el puede ser una excelente alternativa.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]