Si te preocupa la seguridad en casa, especialmente cuando no estás, un timbre inteligente con cámara puede hacer una gran diferencia. El timbre inalámbrico de Ring no solo detecta movimiento, también te permite ver en vivo quién está afuera, hablar con ellos y recibir alertas directamente en tu teléfono.

Actualmente puedes encontrarlo en Amazon México con un 42% de descuento, bajando de $2,399.00 a $1,399.00. Además se puede pagar a 9 meses sin intereses de $155.44. Esto lo convierte en una opción accesible para quienes buscan mejorar la seguridad de su hogar sin hacer una gran inversión inicial.

¿Vale la pena este timbre con cámara Ring?

Depende de lo que busques. Este timbre destaca por ser fácil de instalar, tener buena calidad de imagen y que puedes hablar desde tu celular con quien esta en la puerta de tu casa. Además, su compatibilidad con Alexa hace posible usarlo

A favor:

No requiere cableado: ideal para quienes rentan o no quieren hacer instalaciones permanentes.

Permite interactuar con visitas sin abrir la puerta.

Las notificaciones llegan en tiempo real al celular, incluso si estás fuera del país.

La visión nocturna y la opción de zoom permiten ver detalles a cualquier hora.

En contra:

Para acceder a funciones clave como grabación de video, historial o detección avanzada, necesitas pagar una suscripción mensual.

Si no tienes buena conexión a internet, la transmisión en vivo puede presentar demoras.

No incluye un timbre interno, si quieres que suene en lugar de sólo avisarte vía internet, se vende por separado.

¿Vale la pena pagar la suscripción de Ring Home? Esto es lo que desbloquea

Es una de las preguntas más comunes al considerar un dispositivo cuyos pagos no acaban al comprarlo, y con razón: muchas funciones están ligadas a un costo adicional. Aquí te explicamos claramente qué puedes hacer con el timbre Ring sin pagar extra y qué ventajas se activan solo con la suscripción Ring Home:

Sin suscripción:

Ver video en vivo desde la app.

Recibir alertas por detección de movimiento en tiempo real.

Usar el audio bidireccional para hablar con quien esté en la puerta.

Configurar zonas de movimiento personalizadas.

Recibir notificaciones en dispositivos Alexa compatibles.

Con suscripción Ring Home:

Grabar y guardar videos por hasta 180 días.

Ver el historial de eventos cuando no pudiste atender en el momento.

Recibir alertas inteligentes que distinguen entre personas y paquetes.

Usar las respuestas rápidas tipo contestadora.

Compartir clips grabados con vecinos o familiares.

Ver previsualizaciones con imagen directamente en la notificación.

Si solo quieres saber quién está en tu puerta en tiempo real mientras no estás, no necesitas la suscripción. Pero si te interesa tener evidencia de lo que pasó cuando no estuviste al pendiente, la suscripción puede ser muy útil.

¿Es para ti este timbre inteligente?

Este timbre con cámara Ring puede ser una gran opción si vives en un depa sin vigilancia, trabajas muchas horas fuera o simplemente quieres controlar tu entrada desde el celular. No es necesario ser experto en tecnología ni hacer instalaciones complicadas. Eso sí, si buscas funciones avanzadas como grabaciones en la nube o identificación específica de personas y paquetes, considera el costo de la suscripción mensual. En resumen: una herramienta práctica, confiable y cada vez más común en hogares que priorizan la seguridad.

