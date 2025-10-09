El 10 de octubre se ha convertido en una fecha clave para quienes buscan ahorrar en compras en línea. Tanto Mercado Libre como Amazon México han adoptado esta jornada como una mini temporada de rebajas, ofreciendo promociones limitadas en tiempo y con beneficios adicionales si pagas con tarjeta de crédito.

La dinámica se basa en aprovechar “fechas espejo” como 7/7, 8/8 o 9/9, que han ganado fuerza entre los consumidores digitales por incluir cupones especiales, envíos gratuitos, meses sin intereses y descuentos bancarios que no se ven todo el año.

Este año, Mercado Libre promete rebajas de hasta 55% en categorías como tecnología, hogar y moda, mientras que Amazon responde con bonificaciones bancarias de hasta 15% y beneficios exclusivos para miembros Prime. La clave está en mirar más allá del porcentaje y revisar qué banco usas, cuánto planeas gastar y si el producto tiene promociones activas.

¿Qué promociones y cupones bancarios tiene Mercado Libre este 10/10?

Además de los descuentos en cada producto como computadoras, productos de belleza, celulares y muchos otros, Mercado Libre se enfocó en ofrecer cupones del 10% de descuento con distintas tarjetas de crédito, así como hasta 24 meses sin intereses con Mercado Pago.

Cupones bancarios del 6 al 11 de octubre de 2025:

BBVA



HSBC



Falabella



Afirme



Mercado Pago – Meses sin tarjeta



💳 Tarjeta Mercado Pago Visa (22 sep – 11 oct):

Hasta 4 MSI: en compras menores a $1,200

Hasta 8 MSI: mínimo $1,200

Hasta 15 MSI: mínimo $2,000

Hasta 18 MSI: mínimo $5,000

Hasta 24 MSI: mínimo $10,000

¿Qué promociones bancarias tiene Amazon México este 10/10?

Amazon ofrece hasta 15% de descuento en compras con bancos participantes, además de 12 o 15 meses sin intereses, independientemente de los descuentos a cada producto. La ventaja principal está en si eres cliente Prime, ya que puedes acceder a un porcentaje mayor.

VER OFERTAS 10/10 EN AMAZON

Bonificaciones bancarias del 9 al 10 de octubre de 2025:

Banamex



HSBC



NU



Invex



Scotiabank



Afirme



MSI en Amazon:

BBVA: Hasta 15 meses sin intereses

Hasta 15 meses sin intereses Otros bancos participantes: Hasta 12 meses sin intereses

¿Cuál conviene más: Mercado Libre o Amazon?

Aquí depende de varios factores: si tienes Amazon Prime, el beneficio de hasta 15% de descuento es difícil de superar, especialmente con tarjetas como Banamex, HSBC o Invex. Por ejemplo:

Una compra de $5,000 te puede generar un ahorro de hasta $750 con Amazon, frente a los $500 que topea Mercado Libre con BBVA.

Sin embargo, Mercado Libre ofrece más flexibilidad con meses sin intereses, sobre todo con su tarjeta propia, que permite pagos hasta en 24 meses desde $10,000. Esto puede ser ideal si vas a comprar algo de alto valor (como una laptop o electrodoméstico) y prefieres pagarlo en plazos largos.

Además, Mercado Libre aplica sus descuentos con cupones directos y menos restricciones visibles en la oferta (sin distinguir entre usuarios Prime y no Prime).

¿Qué deberías considerar antes de elegir?

¿Tienes Amazon Prime? Si sí, Amazon probablemente sea la mejor opción por el 15%.

Si sí, Amazon probablemente sea la mejor opción por el 15%. ¿Vas a pagar a MSI? Mercado Libre puede ofrecer más meses sin intereses, incluso sin tarjeta.

Mercado Libre puede ofrecer más meses sin intereses, incluso sin tarjeta. ¿Tu banco participa en ambas? HSBC, Afirme y BBVA tienen promos en ambas plataformas, así que puedes comparar directamente según el producto.

HSBC, Afirme y BBVA tienen promos en ambas plataformas, así que puedes comparar directamente según el producto. ¿Cuál tiene el producto que quieres? A veces la diferencia no está en el descuento, sino en cuál tiene el modelo o color que necesitas.

No hay una sola respuesta correcta. Si ya tenías planeada una compra, este 10/10 es buen momento para hacerla si tu banco y el monto aplican. Mercado Libre puede ser mejor si valoras los plazos largos o si usas Mercado Pago. Amazon puede dar más ahorro inmediato si eres Prime y tu tarjeta califica para el 15%.

Antes de decidir, revisa si el producto que te interesa tiene descuento directo o aplica para MSI. A veces, más que la plataforma, lo que importa es el momento y el método de pago.