Seguro te ha pasado: encuentras un vuelo barato, pero cuando revisas cuánto cuesta llevar una muda de ropa, el precio real se dispara. En muchas aerolíneas, incluso una mochila “grande” puede generarte cargos si no cabe bajo el asiento.

Por eso una mochila de viaje ya es casi una necesidad si quieres mantener el costo de tu viaje bajo control. Una que a nosotros nos gusta es la mochila Taygeer de 35L que está en Amazon México. Tiene el tamaño justo para considerarse “artículo personal” en aerolíneas como Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico y Mexicana, lo que significa que no tendrías que pagar por documentar tu equipaje si empacas bien.

Si viajas ligero o te interesa reducir lo que pagas por equipaje, puede ser una opción a considerar.

Cosas a tener en cuenta si no quieres documentar equipaje

Viajar solo con equipaje de mano —ya sea mochila o maleta de cabina— tiene muchas ventajas: te ahorras cargos extra, evitas perder tiempo en la banda de equipaje y reduces el riesgo de que tus cosas se extravíen. Pero también requiere un poco de planeación.

Algunos puntos clave a considerar:

Revisa las restricciones de líquidos: En vuelos nacionales e internacionales, no puedes llevar envases de más de 100 ml en la cabina, ni aunque estén medio vacíos. Todo debe ir en una bolsa transparente, con cierre, y presentarse por separado en el filtro de seguridad. Conviene llevar productos en formato mini o rellenar botecitos aprobados para viaje.

En vuelos nacionales e internacionales, no puedes llevar envases de más de 100 ml en la cabina, ni aunque estén medio vacíos. Todo debe ir en una bolsa transparente, con cierre, y presentarse por separado en el filtro de seguridad. Conviene llevar productos en formato mini o rellenar botecitos aprobados para viaje. Evita objetos prohibidos en cabina: Tijeras grandes, herramientas, líquidos inflamables o encendedores tipo soplete no están permitidos. Si tienes dudas, vale la pena revisar la lista específica de tu aerolínea antes de empacar.

Tijeras grandes, herramientas, líquidos inflamables o encendedores tipo soplete no están permitidos. Si tienes dudas, vale la pena revisar la lista específica de tu aerolínea antes de empacar. Empaca de forma funcional: Llevar una mochila tipo artículo personal (como la Taygeer de 35L) es útil para lo esencial —ropa ligera, electrónicos, documentos—, pero si necesitas más espacio, puedes complementar con una maleta de cabina que cumpla con las dimensiones permitidas (generalmente 55 x 40 x 25 cm). Aunque implica un pago adicional, suele ser más barato que documentar equipaje , y además puedes llevarla contigo durante todo el vuelo. Esta combinación (mochila bajo el asiento + maleta en el compartimento superior) te da mayor flexibilidad sin perder tiempo ni gastar de más.

Llevar una mochila tipo artículo personal (como la Taygeer de 35L) es útil para lo esencial —ropa ligera, electrónicos, documentos—, pero si necesitas más espacio, puedes complementar con una que cumpla con las dimensiones permitidas (generalmente 55 x 40 x 25 cm). Aunque implica un pago adicional, , y además puedes llevarla contigo durante todo el vuelo. Esta combinación (mochila bajo el asiento + maleta en el compartimento superior) te da mayor flexibilidad sin perder tiempo ni gastar de más. Ganas tiempo al llegar: Al no documentar, puedes salir directo del avión sin pasar por la espera en bandas. Si tienes una conexión o quieres evitar filas largas en aeropuertos concurridos, es una ventaja.

Viajar con lo justo puede parecer un reto, pero con una mochila adecuada, un poco de estrategia y sabiendo qué se permite llevar en cabina, el proceso se vuelve mucho más sencillo y eficiente.

¿Vale la pena comprar una mochila sólo para viajar en avión?

Es una pregunta totalmente válida. Si no viajas todo el tiempo, puede parecer innecesario invertir en una mochila específica solo para vuelos. Pero si lo ves a largo plazo, una mochila que cumple con las medidas de equipaje personal y está bien diseñada para trayectos puede terminar ahorrándote dinero, tiempo y molestias en más de una ocasión.

Además, no tiene que ser solo para volar. Si te mueves en autobús, haces escapadas cortas, o incluso necesitas una mochila organizada para oficina o trayectos diarios, puede adaptarse bien. La Taygeer de 35L es un buen ejemplo de este tipo de mochilas prácticas. Está pensada para resolver problemas comunes de viaje, sin complicarte.

Lo que ofrece en la práctica:

Evita cargos adicionales: Está aprobada como artículo personal en Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico y Mexicana , lo que significa que puedes llevarla bajo el asiento sin pagar por equipaje extra (siempre que no la llenes más de la cuenta).

Está aprobada como artículo personal en , lo que significa que puedes llevarla bajo el asiento sin pagar por equipaje extra (siempre que no la llenes más de la cuenta). Mantiene todo en orden sin revolverlo todo: Tiene compartimentos para laptop (hasta 15.6”), espacio separado para zapatos (con ventilación), secciones para documentos, cargadores, lentes, artículos personales y hasta cubos de embalaje para separar ropa limpia y sucia. Eso se agradece cuando necesitas sacar algo rápido en medio del aeropuerto.

Tiene compartimentos para laptop (hasta 15.6”), espacio separado para zapatos (con ventilación), secciones para documentos, cargadores, lentes, artículos personales y hasta cubos de embalaje para separar ropa limpia y sucia. Eso se agradece cuando necesitas sacar algo rápido en medio del aeropuerto. Comodidad y seguridad para trayectos largos: Viene con tirantes acolchados, respaldo transpirable, correa para el pecho y correa trasera para sujetarla a una maleta con ruedas. También incluye un puerto USB para conectar tu power bank y cargar el celular, un candado con combinación y un bolsillo antirrobo, detalles que suman cuando estás en movimiento por muchas horas.

Características de la mochila

Dimensiones estándar (modo compacto): 44 x 29 x 16.5 cm

44 x 29 x 16.5 cm Modo expandido: añade 3.5 cm de profundidad para más espacio

añade 3.5 cm de profundidad para más espacio Capacidad: 35 litros

35 litros Material: impermeable, ligero y fácil de limpiar

impermeable, ligero y fácil de limpiar Organización interna: múltiples bolsillos, compartimento para laptop, sección para zapatos

múltiples bolsillos, compartimento para laptop, sección para zapatos Extras: puerto USB, candado de combinación, bolsillo antirrobo, cubos de embalaje incluidos

puerto USB, candado de combinación, bolsillo antirrobo, cubos de embalaje incluidos Aprobada por aerolíneas mexicanas: Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus y Mexicana

Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus y Mexicana Enlace para más información:👉 Ver mochila Taygeer en Amazon México

Si estás buscando una mochila solo para un vuelo, puede parecer mucho. Pero si tomas en cuenta futuros viajes, salidas cortas o incluso traslados urbanos, una mochila bien pensada como esta puede hacerte la vida mucho más fácil.

Este artículo usa enlaces de afiliado, si realizas una compra es posible que recibamos una comisión. Los precios y descuentos están sujetos a cambios sin previo aviso.