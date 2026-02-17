¿Traes ganas de estrenar consola, pero también de cuidar el bolsillo? Este paquete de Nintendo Switch 2 con Mario Kart World se está convirtiendo en una de las formas más fáciles de entrar a la nueva generación de Nintendo sin tener que comprar todo por separado. Es un combo pensado para jugar en familia, con opción de pagarlo a meses sin intereses y con todo lo necesario para empezar a correr desde el día uno.

¿Qué incluye este bundle de Nintendo Switch 2?

Este paquete viene con lo básico para estrenar consola sin complicarte:

Consola Nintendo Switch 2

Juego físico Mario Kart World

Joy-Con y base para conectarla a la TV

Cables y accesorios esenciales para empezar a jugar

La ventaja de este tipo de paquetes es que no tienes que elegir primer juego: Mario Kart suele ser el juego que más se aprovecha en familia, con amigos, visitas y reuniones. Además, al venir en formato físico, puedes prestar el cartucho, revenderlo después o simplemente coleccionarlo.

¿Por qué es un buen combo para jugar en familia?

Mario Kart es el típico juego que cualquiera entiende en segundos, sin importar si lleva años jugando o si es la primera vez que agarra un control. Por eso este bundle de Nintendo Switch 2 para toda la familia tiene mucho sentido:

Permite partidas rápidas, perfectas para reuniones o tardes de juego.

Varios jugadores pueden compartir la misma consola usando los Joy-Con.

Es apto para peques, adolescentes y adultos sin necesidad de complicarse con mecánicas complejas.

La consola, por su parte, mantiene la esencia híbrida: puedes usarla en modo portátil, conectarla a la TV o jugar sobre la mesa con los mandos separados. Es un formato muy flexible para hogares donde el espacio o la tele se comparten.

Precio y meses sin intereses: así queda el Nintendo Switch 2

La parte interesante de este paquete es que, al momento de escribir esto, aparece con descuento y opción de pagarse a MSI. En el listado se ve algo como:

Precio marcado cercano a los $10,999 MXN

Posibilidad de pagarlo a 15 meses sin intereses con un pago aproximado de $733 MXN al mes

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World por alrededor de $10,999 MXN a meses sin intereses

Lo interesante de los MSI es que bajan la barrera de entrada: para muchos es más fácil destinar una parte fija de su presupuesto mensual que pagar todo de golpe. Solo vale la pena recordar un par de detalles:

Revisa qué bancos participan para los meses sin intereses.

Verifica que en el apartado de pagos sí aparezca la opción de 15 meses sin intereses antes de confirmar la compra.

antes de confirmar la compra. Si tu banco ofrece bonificaciones o puntos extra, mejor aún; pueden ayudarte a compensar el gasto.

¿Qué debes tomar en cuenta antes de decidirte?

Aunque este paquete de Nintendo Switch 2 con Mario Kart World es atractivo, no todo es solo ver el descuento y ya. Antes de darle clic a comprar, conviene revisar:

Uso que le vas a dar: Si solo quieres jugar de vez en cuando, quizá un modelo más sencillo o de la generación anterior podría ser suficiente. Pero si en tu casa se juega diario, o mueren por jugar los títulos más recientes la inversión en la nueva consola cobra más sentido.

Espacio y forma de jugar: Si en casa la TV se pelea mucho, el modo portátil de la consola se vuelve casi obligatorio. Si en cambio siempre juegan en la sala, la base para conectarla a la tele será lo que más usen.

Comparar con otras opciones: Siempre puedes revisar cuánto costaría comprar la consola y el juego por separado para saber si el combo realmente te está dando un ahorro. Muchas veces el bundle te incluye el juego a un precio mejor que adquirirlo después.

¿Para quién vale más la pena este bundle?

En resumen, este paquete de Nintendo Switch 2 con Mario Kart World en oferta suele ser una buena idea si:

Buscas tu primera consola Nintendo y quieres empezar con un juego que aproveche toda la familia.

y quieres empezar con un juego que aproveche toda la familia. Te interesa pagar a meses sin intereses en lugar de desembolsar todo el monto de una sola vez.

en lugar de desembolsar todo el monto de una sola vez. Quieres un juego multijugador inmediato, sin tener que pensar demasiado qué comprar primero.

En cambio, tal vez no sea la mejor opción si ya tienes el juego por separado o si tu prioridad son otros géneros (RPG, juegos en línea competitivos, etc.). En esos casos quizá te convenga más comprar la consola sola y elegir otro título de lanzamiento.