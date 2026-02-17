Más Información

¿Traes ganas de estrenar consola, pero también de cuidar el bolsillo? Este paquete de Nintendo Switch 2 con Mario Kart World se está convirtiendo en una de las formas más fáciles de entrar a la nueva generación de Nintendo sin tener que comprar todo por separado. Es un combo pensado para jugar en familia, con opción de pagarlo a meses sin intereses y con todo lo necesario para empezar a correr desde el día uno.

¿Qué incluye este bundle de Nintendo Switch 2?

Este paquete viene con lo básico para estrenar consola sin complicarte:

  • Consola Nintendo Switch 2
  • Juego físico Mario Kart World
  • Joy-Con y base para conectarla a la TV
  • Cables y accesorios esenciales para empezar a jugar

La ventaja de este tipo de paquetes es que no tienes que elegir primer juego: Mario Kart suele ser el juego que más se aprovecha en familia, con amigos, visitas y reuniones. Además, al venir en formato físico, puedes prestar el cartucho, revenderlo después o simplemente coleccionarlo.

¿Por qué es un buen combo para jugar en familia?

Mario Kart es el típico juego que cualquiera entiende en segundos, sin importar si lleva años jugando o si es la primera vez que agarra un control. Por eso este bundle de Nintendo Switch 2 para toda la familia tiene mucho sentido:

  • Permite partidas rápidas, perfectas para reuniones o tardes de juego.
  • Varios jugadores pueden compartir la misma consola usando los Joy-Con.
  • Es apto para peques, adolescentes y adultos sin necesidad de complicarse con mecánicas complejas.

La consola, por su parte, mantiene la esencia híbrida: puedes usarla en modo portátil, conectarla a la TV o jugar sobre la mesa con los mandos separados. Es un formato muy flexible para hogares donde el espacio o la tele se comparten.

Precio y meses sin intereses: así queda el Nintendo Switch 2

La parte interesante de este paquete es que, al momento de escribir esto, aparece con descuento y opción de pagarse a MSI. En el listado se ve algo como:

  • Precio marcado cercano a los $10,999 MXN
  • Posibilidad de pagarlo a 15 meses sin intereses con un pago aproximado de $733 MXN al mes

Lo interesante de los MSI es que bajan la barrera de entrada: para muchos es más fácil destinar una parte fija de su presupuesto mensual que pagar todo de golpe. Solo vale la pena recordar un par de detalles:

  • Revisa qué bancos participan para los meses sin intereses.
  • Verifica que en el apartado de pagos sí aparezca la opción de 15 meses sin intereses antes de confirmar la compra.
  • Si tu banco ofrece bonificaciones o puntos extra, mejor aún; pueden ayudarte a compensar el gasto.

¿Qué debes tomar en cuenta antes de decidirte?

Aunque este paquete de Nintendo Switch 2 con Mario Kart World es atractivo, no todo es solo ver el descuento y ya. Antes de darle clic a comprar, conviene revisar:

Uso que le vas a dar: Si solo quieres jugar de vez en cuando, quizá un modelo más sencillo o de la generación anterior podría ser suficiente. Pero si en tu casa se juega diario, o mueren por jugar los títulos más recientes la inversión en la nueva consola cobra más sentido.

Espacio y forma de jugar: Si en casa la TV se pelea mucho, el modo portátil de la consola se vuelve casi obligatorio. Si en cambio siempre juegan en la sala, la base para conectarla a la tele será lo que más usen.

Comparar con otras opciones: Siempre puedes revisar cuánto costaría comprar la consola y el juego por separado para saber si el combo realmente te está dando un ahorro. Muchas veces el bundle te incluye el juego a un precio mejor que adquirirlo después.

¿Para quién vale más la pena este bundle?

En resumen, este paquete de Nintendo Switch 2 con Mario Kart World en oferta suele ser una buena idea si:

  • Buscas tu primera consola Nintendo y quieres empezar con un juego que aproveche toda la familia.
  • Te interesa pagar a meses sin intereses en lugar de desembolsar todo el monto de una sola vez.
  • Quieres un juego multijugador inmediato, sin tener que pensar demasiado qué comprar primero.

En cambio, tal vez no sea la mejor opción si ya tienes el juego por separado o si tu prioridad son otros géneros (RPG, juegos en línea competitivos, etc.). En esos casos quizá te convenga más comprar la consola sola y elegir otro título de lanzamiento.

