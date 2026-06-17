La expectativa por la Copa del Mundo de 2026 impulsó el interés de los aficionados mexicanos por los productos coleccionables vinculados al torneo. Durante mayo, México concentró siete de cada 10 búsquedas de álbumes y estampas Panini realizadas en América Latina a través de Mercado Libre.

De acuerdo con un análisis especial de MELI Trends, en el país se registraron más de 3 millones de búsquedas relacionadas con el álbum oficial del Mundial.

De ese total, 1.5 millones correspondieron al álbum, un millón a sobres de estampas y otras 500 mil a cajas de sobres.

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El reporte señala que México fue el mercado con mayor demanda de estos productos en la región, reflejando la anticipación generada por el torneo, que regresa al país como sede después de cuatro décadas.

El interés por el Mundial también se reflejó en otros artículos relacionados con la Selección Mexicana. El jersey del combinado nacional acumuló 411 mil búsquedas durante mayo, con un pico registrado el 31 de ese mes, coincidiendo con el anuncio de la convocatoria del equipo.

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La preparación de los aficionados también incluyó artículos asociados a las cábalas y la suerte. Mercado Libre reportó más de 31 mil búsquedas de amuletos y escapularios durante el periodo previo al inicio de la competencia.

Crecen las búsquedas de televisores y artículos para reuniones

El estudio muestra que el Mundial también impulsó la demanda de productos para seguir los partidos desde casa. Los Smart TVs registraron 1.4 millones de búsquedas durante mayo, mientras que los reproductores de streaming sumaron 486 mil consultas.

Las hieleras portátiles alcanzaron 394 mil 500 búsquedas, lo que representó un incremento de 492% respecto al Mundial de Qatar 2022, consolidándose entre los artículos con mayor crecimiento en la previa del torneo.

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A nivel estatal, Jalisco encabezó las búsquedas de cajas Panini con 100 sobres; Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato lideraron la demanda de álbumes y estampas; mientras que Durango y Nayarit registraron el mayor interés por el balón oficial del Mundial.

El análisis de MELI Trends se elaboró con base en las búsquedas realizadas por usuarios de Mercado Libre en México durante mayo de 2026 y muestra cómo el interés por la Copa del Mundo se extiende a categorías como entretenimiento, tecnología, indumentaria y artículos para apoyar a la Selección Mexicana.

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