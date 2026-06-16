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Para quienes buscan ahorrar en la despensa semanal, el Martes de Frescura de Walmart vuelve este 16 de junio con promociones especiales en frutas, verduras, carnes y mariscos.
Como cada semana, la cadena ofrece descuentos por tiempo limitado tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea, convirtiéndose en una excelente oportunidad para adquirir productos frescos a precios más accesibles.
Entre las ofertas más destacadas de hoy se encuentran manzana granny, arrachera de res, entre otros alimentos.
Las promociones especiales en Walmart HOY, 16 de junio
Ofertas en frutas y verduras
- Manzana Granny Smith Marketside en bolsa: $38.00 kg
- Mandarina clementina: $55.00 kg
- Manzana pink lady por kilo: $39.00 kg
- Uva verde por pieza: $69.00
- Uva cotton candy sabor naturalmente dulce 905 g: $99.00
Ofertas en carnes, pollo y pescados
- Arrachera de res Marketside marinada: $186.00 kg
- Carne de res Marketside congelada para hamburguesa: $90.00
- Carne de res para hamburguesa SuKarne: $98.00
- Molida de cerdo: $109.00
- Milanesa de cerdo: $119.00 kg
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla 200 g: $59.00
- Chambarete de res por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $109.00 kg
- Codillo de cerdo por kg peso aprox por charola 600 g: $77.00 kg
- Camarón coctelero por kg peso aprox por charola 500 g: $185.00 kg
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