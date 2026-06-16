Para quienes buscan ahorrar en la despensa semanal, el Martes de Frescura de Walmart vuelve este 16 de junio con promociones especiales en frutas, verduras, carnes y mariscos.

Como cada semana, la cadena ofrece descuentos por tiempo limitado tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea, convirtiéndose en una excelente oportunidad para adquirir productos frescos a precios más accesibles.

Entre las ofertas más destacadas de hoy se encuentran manzana granny, arrachera de res, entre otros alimentos.

Las promociones especiales en Walmart HOY, 16 de junio

Ofertas en frutas y verduras

Ofertas en carnes, pollo y pescados

Artículos para el hogar