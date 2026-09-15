Como cada semana, el Martes de Frescura en Walmart llega en el momento exacto para consentir a los hogares, haciéndolo coincidir este 15 de septiembre con una de las noches más festivas del año: El Grito de Independencia.

Ya sea que estés preparando el clásico pozole, unos irresistibles chiles en nogada o los antojitos típicos para la noche del Grito, surtir la despensa con ingredientes de calidad puede representar un reto para el bolsillo.

Por fortuna, esta edición especial trae consigo una amplia barra de descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, permitiéndote adquirir todo lo necesario para tu menú festivo a precios rebajados.

Las mejores ofertas del Martes de Frescura en Walmart

Ofertas en frutas y verduras

Ofertas en carnes, pollo y pescados

Artículos para el hogar