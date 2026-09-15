Como cada semana, el Martes de Frescura en Walmart llega en el momento exacto para consentir a los hogares, haciéndolo coincidir este 15 de septiembre con una de las noches más festivas del año: El Grito de Independencia.
Ya sea que estés preparando el clásico pozole, unos irresistibles chiles en nogada o los antojitos típicos para la noche del Grito, surtir la despensa con ingredientes de calidad puede representar un reto para el bolsillo.
Por fortuna, esta edición especial trae consigo una amplia barra de descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, permitiéndote adquirir todo lo necesario para tu menú festivo a precios rebajados.
Las mejores ofertas del Martes de Frescura en Walmart
Ofertas en frutas y verduras
- Ensalada Mediterránea Marketside 230 GR: $49.00
- Mezcla de hojas superfood 5 Vegetalistos 200 g: $49.00
- Espinaca Marketside 280 g: $52.00
- Lechuga trío Eva hidropónica 1 pieza: $44.00
- Zanahoria baby Vegetalistos 340 g: $33.00
Ofertas en carnes, pollo y pescados
- Carne de res para hamburguesa SuKarne: $99.00
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla 200 g: $59.00
- Nuggets de pollo Del Día empanizados y congelados 500 g: $50.00
- Filete de tilapia por kg peso aprox por charola 800 a 900 g: $107.00/kg
Artículos para el hogar
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