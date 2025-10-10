Más Información
Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere
Morenista Hugo Eric dice que México permite la "invasión del crimen organizado"; considera que existe una "narcosociedad"
Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas
Morena expulsa de forma definitiva a Hernán Bermúdez Requena; Luisa María Alcalde confirma separación de "El Abuelo"
Premio Nobel de la Paz divide a la política mexicana; oposición la felicita y Sheinbaum evita ahondar en el tema
El 10 de octubre es una de las fechas más esperadas por quienes aman las compras en línea, y Amazon México no se queda fuera. En su jornada de ofertas "10/10", puedes encontrar desde gadgets hasta productos de belleza con descuentos considerables.
En esta selección reunimos 18 productos de belleza con rebajas reales: limpiadores, sérums, bloqueadores y herramientas de peinado con descuentos de hasta el 60%. Todos están disponibles en Amazon, con envío rápido y en muchos casos, con meses sin intereses.
1. CeraVe Gel Limpiador Espumoso
Precio con 50% de descuento: $269.00
Limpieza suave y efectiva para piel mixta o grasa con tendencia al acné.
2. La Roche-Posay Hyalu B5 Sérum Concentrado
Precio con 56% de descuento: $459.90
Antiedad con ácido hialurónico para reparar la barrera cutánea.
3. La Roche-Posay Effaclar Gel Purificante
Precio con 54% de descuento: $346.65
Gel limpiador ideal para controlar el exceso de grasa sin resecar.
4. La Roche-Posay Mela B3 Sérum Antimanchas
Precio con 57% de descuento: $531.85
Ayuda a reducir visiblemente manchas oscuras y tono disparejo.
5. La Roche-Posay Anthelios UVMUNE FPS50+
Precio con 58% de descuento: $283.10
Protección solar diaria con tecnología avanzada contra rayos UVA.
6. CeraVe Crema Hidratante para rostro y cuerpo
Precio con 52% de descuento: $223.30
Una crema nutritiva para piel seca, sin fragancia ni aceites.
7. Vichy Minéral 89 Sérum Fortificante
Precio con 50% de descuento: $399.00
Refuerza la barrera cutánea con ácido hialurónico y agua volcánica.
8. L’Oréal Revitalift Ácido Hialurónico
Precio con 59% de descuento: $143.00
Ideal para hidratar profundamente y dar volumen al rostro.
9. Neutrogena Sun Fresh FPS50+ sin color
Precio con 56% de descuento: $199.50
Textura ligera, no grasosa, perfecta para uso diario.
10. Garnier Express Aclara con Vitamina C
Precio con 43% de descuento: $280.40
Rutina completa con suero antimanchas e hidratación ligera.
11. Shark FlexStyle Secadora y Alaciadora
Precio con 10% de descuento: $7,199.00
Multifuncional: seca, alacia, ondula y estiliza el cabello fácilmente.
12. L’Oréal Sérum Glycolic Bright Antimanchas
Precio con 63% de descuento: $143.00
Reduce visiblemente manchas y mejora la luminosidad.
13. La Roche-Posay Effaclar Sérum Antiimperfecciones
Precio con 49% de descuento: $454.51
Ideal para piel con tendencia acnéica y textura irregular.
14. Shark FlexStyle FrizzFighter Kit
Precio con 26% de descuento: $5,199.00
Set completo con múltiples cabezales para un peinado profesional.
15. L’Oréal UV Defender Fluido FPS50+
Precio con 59% de descuento: $143.00
Protección solar con acabado mate, ideal para piel grasa.
16. La Roche-Posay Effaclar Gel Microexfoliante
Precio con 52% de descuento: $376.50
Limpieza profunda con microgránulos para piel grasa o con imperfecciones.
17. Vichy Dercos Shampoo Caspa Grasa
Precio con 41% de descuento: $350.05
Tratamiento anticaspa efectivo desde la primera semana.
18. L’Oréal Revitalift Retinol Noche + Sérum
Precio con 50% de descuento: $232.00
Doble acción para renovar la piel mientras duermes.
Recuerda que estas ofertas son por tiempo limitado como parte del evento 10/10, y muchas aplican solo si el producto es vendido por Amazon México. Si estás por renovar tu rutina de cuidado facial, o quieres invertir en una buena herramienta de peinado, este es un buen momento para aprovechar.
Puedes combinar algunas ofertas con promociones bancarias del 10/10 para ahorrar aún más.
Promociones bancarias activas en Amazon por el 10/10
Además de los descuentos visibles, Amazon ofrece bonificaciones bancarias de hasta el 15% adicional si pagas con ciertas tarjetas de crédito. Aquí un resumen:
- Banamex, HSBC, Invex, NU, Scotiabank: hasta 15% de descuento si eres cliente Prime (10% para no Prime), en compras mínimas de $2,500 MXN.
- Afirme: 10% de bonificación y hasta 12 MSI.
- BBVA: Hasta 15 meses sin intereses en productos seleccionados.
Asegúrate de ingresar el cupón correcto al finalizar tu compra y verificar que el producto califique como "Vendido y enviado por Amazon México". Así puedes combinar el descuento directo con el bancario para obtener un mejor precio.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.