Más Información

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Morenista Hugo Eric dice que México permite la "invasión del crimen organizado"; considera que existe una "narcosociedad"

Morenista Hugo Eric dice que México permite la "invasión del crimen organizado"; considera que existe una "narcosociedad"

Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas

Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas

Morena expulsa de forma definitiva a Hernán Bermúdez Requena; Luisa María Alcalde confirma separación de "El Abuelo"

Morena expulsa de forma definitiva a Hernán Bermúdez Requena; Luisa María Alcalde confirma separación de "El Abuelo"

Premio Nobel de la Paz divide a la política mexicana; oposición la felicita y Sheinbaum evita ahondar en el tema

Premio Nobel de la Paz divide a la política mexicana; oposición la felicita y Sheinbaum evita ahondar en el tema

Caso CIBanco: ¿Qué pasa cuando se liquida un banco en México?

Caso CIBanco: ¿Qué pasa cuando se liquida un banco en México?

¿Qué ha pasado con el libro de Sheinbaum?; podrían leerse algunos fragmentos en la mañanera, adelanta

¿Qué ha pasado con el libro de Sheinbaum?; podrían leerse algunos fragmentos en la mañanera, adelanta

El 10 de octubre es una de las fechas más esperadas por quienes aman las compras en línea, y Amazon México no se queda fuera. En su jornada de ofertas "10/10", puedes encontrar desde gadgets hasta productos de belleza con descuentos considerables.

En esta selección reunimos 18 productos de belleza con rebajas reales: limpiadores, sérums, bloqueadores y herramientas de peinado con descuentos de hasta el 60%. Todos están disponibles en Amazon, con envío rápido y en muchos casos, con meses sin intereses.

1. CeraVe Gel Limpiador Espumoso

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 50% de descuento: $269.00

Limpieza suave y efectiva para piel mixta o grasa con tendencia al acné.

2. La Roche-Posay Hyalu B5 Sérum Concentrado

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 56% de descuento: $459.90

Antiedad con ácido hialurónico para reparar la barrera cutánea.

3. La Roche-Posay Effaclar Gel Purificante

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 54% de descuento: $346.65

Gel limpiador ideal para controlar el exceso de grasa sin resecar.

4. La Roche-Posay Mela B3 Sérum Antimanchas

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 57% de descuento: $531.85

Ayuda a reducir visiblemente manchas oscuras y tono disparejo.

5. La Roche-Posay Anthelios UVMUNE FPS50+

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 58% de descuento: $283.10

Protección solar diaria con tecnología avanzada contra rayos UVA.

6. CeraVe Crema Hidratante para rostro y cuerpo

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 52% de descuento: $223.30

Una crema nutritiva para piel seca, sin fragancia ni aceites.

7. Vichy Minéral 89 Sérum Fortificante

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 50% de descuento: $399.00

Refuerza la barrera cutánea con ácido hialurónico y agua volcánica.

8. L’Oréal Revitalift Ácido Hialurónico

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 59% de descuento: $143.00

Ideal para hidratar profundamente y dar volumen al rostro.

9. Neutrogena Sun Fresh FPS50+ sin color

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 56% de descuento: $199.50

Textura ligera, no grasosa, perfecta para uso diario.

10. Garnier Express Aclara con Vitamina C

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 43% de descuento: $280.40

Rutina completa con suero antimanchas e hidratación ligera.

11. Shark FlexStyle Secadora y Alaciadora

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 10% de descuento: $7,199.00

Multifuncional: seca, alacia, ondula y estiliza el cabello fácilmente.

12. L’Oréal Sérum Glycolic Bright Antimanchas

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 63% de descuento: $143.00

Reduce visiblemente manchas y mejora la luminosidad.

13. La Roche-Posay Effaclar Sérum Antiimperfecciones

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 49% de descuento: $454.51

Ideal para piel con tendencia acnéica y textura irregular.

14. Shark FlexStyle FrizzFighter Kit

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 26% de descuento: $5,199.00

Set completo con múltiples cabezales para un peinado profesional.

15. L’Oréal UV Defender Fluido FPS50+

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 59% de descuento: $143.00

Protección solar con acabado mate, ideal para piel grasa.

16. La Roche-Posay Effaclar Gel Microexfoliante

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 52% de descuento: $376.50

Limpieza profunda con microgránulos para piel grasa o con imperfecciones.

17. Vichy Dercos Shampoo Caspa Grasa

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 41% de descuento: $350.05

Tratamiento anticaspa efectivo desde la primera semana.

18. L’Oréal Revitalift Retinol Noche + Sérum

FOTO: ESPECIAL / CANVA
FOTO: ESPECIAL / CANVA

Precio con 50% de descuento: $232.00

Doble acción para renovar la piel mientras duermes.

Recuerda que estas ofertas son por tiempo limitado como parte del evento 10/10, y muchas aplican solo si el producto es vendido por Amazon México. Si estás por renovar tu rutina de cuidado facial, o quieres invertir en una buena herramienta de peinado, este es un buen momento para aprovechar.

Puedes combinar algunas ofertas con promociones bancarias del 10/10 para ahorrar aún más.

Promociones bancarias activas en Amazon por el 10/10

Además de los descuentos visibles, Amazon ofrece bonificaciones bancarias de hasta el 15% adicional si pagas con ciertas tarjetas de crédito. Aquí un resumen:

  • Banamex, HSBC, Invex, NU, Scotiabank: hasta 15% de descuento si eres cliente Prime (10% para no Prime), en compras mínimas de $2,500 MXN.
  • Afirme: 10% de bonificación y hasta 12 MSI.
  • BBVA: Hasta 15 meses sin intereses en productos seleccionados.

Asegúrate de ingresar el cupón correcto al finalizar tu compra y verificar que el producto califique como "Vendido y enviado por Amazon México". Así puedes combinar el descuento directo con el bancario para obtener un mejor precio.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses