El 10 de octubre es una de las fechas más esperadas por quienes aman las compras en línea, y Amazon México no se queda fuera. En su jornada de ofertas "10/10", puedes encontrar desde gadgets hasta productos de belleza con descuentos considerables.

En esta selección reunimos 18 productos de belleza con rebajas reales: limpiadores, sérums, bloqueadores y herramientas de peinado con descuentos de hasta el 60%. Todos están disponibles en Amazon, con envío rápido y en muchos casos, con meses sin intereses.

1. CeraVe Gel Limpiador Espumoso

Precio con 50% de descuento: $269.00

Limpieza suave y efectiva para piel mixta o grasa con tendencia al acné.

2. La Roche-Posay Hyalu B5 Sérum Concentrado

Precio con 56% de descuento: $459.90

Antiedad con ácido hialurónico para reparar la barrera cutánea.

3. La Roche-Posay Effaclar Gel Purificante

Precio con 54% de descuento: $346.65

Gel limpiador ideal para controlar el exceso de grasa sin resecar.

4. La Roche-Posay Mela B3 Sérum Antimanchas

Precio con 57% de descuento: $531.85

Ayuda a reducir visiblemente manchas oscuras y tono disparejo.

5. La Roche-Posay Anthelios UVMUNE FPS50+

Precio con 58% de descuento: $283.10

Protección solar diaria con tecnología avanzada contra rayos UVA.

6. CeraVe Crema Hidratante para rostro y cuerpo

Precio con 52% de descuento: $223.30

Una crema nutritiva para piel seca, sin fragancia ni aceites.

7. Vichy Minéral 89 Sérum Fortificante

Precio con 50% de descuento: $399.00

Refuerza la barrera cutánea con ácido hialurónico y agua volcánica.

8. L’Oréal Revitalift Ácido Hialurónico

Precio con 59% de descuento: $143.00

Ideal para hidratar profundamente y dar volumen al rostro.

9. Neutrogena Sun Fresh FPS50+ sin color

Precio con 56% de descuento: $199.50

Textura ligera, no grasosa, perfecta para uso diario.

10. Garnier Express Aclara con Vitamina C

Precio con 43% de descuento: $280.40

Rutina completa con suero antimanchas e hidratación ligera.

11. Shark FlexStyle Secadora y Alaciadora

Precio con 10% de descuento: $7,199.00

Multifuncional: seca, alacia, ondula y estiliza el cabello fácilmente.

12. L’Oréal Sérum Glycolic Bright Antimanchas

Precio con 63% de descuento: $143.00

Reduce visiblemente manchas y mejora la luminosidad.

13. La Roche-Posay Effaclar Sérum Antiimperfecciones

Precio con 49% de descuento: $454.51

Ideal para piel con tendencia acnéica y textura irregular.

14. Shark FlexStyle FrizzFighter Kit

Precio con 26% de descuento: $5,199.00

Set completo con múltiples cabezales para un peinado profesional.

15. L’Oréal UV Defender Fluido FPS50+

Precio con 59% de descuento: $143.00

Protección solar con acabado mate, ideal para piel grasa.

16. La Roche-Posay Effaclar Gel Microexfoliante

Precio con 52% de descuento: $376.50

Limpieza profunda con microgránulos para piel grasa o con imperfecciones.

17. Vichy Dercos Shampoo Caspa Grasa

Precio con 41% de descuento: $350.05

Tratamiento anticaspa efectivo desde la primera semana.

18. L’Oréal Revitalift Retinol Noche + Sérum

Precio con 50% de descuento: $232.00

Doble acción para renovar la piel mientras duermes.

Recuerda que estas ofertas son por tiempo limitado como parte del evento 10/10, y muchas aplican solo si el producto es vendido por Amazon México. Si estás por renovar tu rutina de cuidado facial, o quieres invertir en una buena herramienta de peinado, este es un buen momento para aprovechar.

Puedes combinar algunas ofertas con promociones bancarias del 10/10 para ahorrar aún más.

Promociones bancarias activas en Amazon por el 10/10

Además de los descuentos visibles, Amazon ofrece bonificaciones bancarias de hasta el 15% adicional si pagas con ciertas tarjetas de crédito. Aquí un resumen:

Banamex, HSBC, Invex, NU, Scotiabank: hasta 15% de descuento si eres cliente Prime (10% para no Prime), en compras mínimas de $2,500 MXN.

hasta 15% de descuento si eres cliente Prime (10% para no Prime), en compras mínimas de $2,500 MXN. Afirme: 10% de bonificación y hasta 12 MSI.

10% de bonificación y hasta 12 MSI. BBVA: Hasta 15 meses sin intereses en productos seleccionados.

Asegúrate de ingresar el cupón correcto al finalizar tu compra y verificar que el producto califique como "Vendido y enviado por Amazon México". Así puedes combinar el descuento directo con el bancario para obtener un mejor precio.