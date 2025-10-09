El 10 de octubre se ha convertido en una de las fechas más esperadas por los usuarios de Mercado Libre México. Bajo el concepto de “Fechas Dobles”, la plataforma de e-commerce lanza una jornada de descuentos especiales, cupones exclusivos y promociones bancarias que marcan el inicio de la temporada fuerte de compras en línea.

Este año, Mercado Libre promete rebajas de hasta 55 % en categorías clave como tecnología, moda, belleza y artículos para el hogar. Además, muchas compras contarán con envío gratis y meses sin intereses, dos de los factores más valorados por los consumidores digitales mexicanos.

¿Qué es el 10/10 de Mercado Libre?

El evento forma parte de una estrategia mensual de la empresa para incentivar las ventas en días con fechas espejo —como 7/7, 8/8, 9/9— que culminan ahora con el 10/10. Estas campañas se han posicionado como mini “Hot Sales” que ofrecen descuentos concretos y limitados en tiempo.

Durante 24 horas, los usuarios pueden acceder a promociones exclusivas en la app y el sitio oficial. También es común que las marcas liberen cupones especiales y ofertas flash que se agotan en cuestión de minutos.

Los productos con descuento que puedes dejar pasar

Tecnología que vale la pena

Los descuentos más esperados están en tecnología. Samsung, Xiaomi y Apple lideran las búsquedas con promociones en smartphones, audífonos inalámbricos y relojes inteligentes. Por ejemplo, el Galaxy A35 5G aparece con rebaja de temporada, mientras que los AirPods Pro (2da generación) mantienen envío gratis y meses sin intereses. También destacan laptops HP y Lenovo, ideales para trabajo o clases, y bocinas JBL con descuentos que superan el 30 %. Es un buen momento para actualizar tu equipo o regalarte ese gadget que llevas meses mirando.

VER EN MERCADO LIBRE: Xiaomi Redmi Watch 5 Active

Hogar funcional y con estilo

Si te gusta mantener tu casa ordenada o renovar rincones, esta fecha también trae grandes hallazgos para el hogar. Marcas como Black+Decker y Oster ofrecen precios especiales en electrodomésticos —desde licuadoras hasta aspiradoras inalámbricas—, mientras que IKEA y Home Basics tienen organizadores, lámparas y utensilios de cocina que combinan diseño y practicidad. Entre los más vendidos destacan el molde cuadrado multiusos para repostería, los dispensadores de bolsas reutilizables y los set de toallas de microfibra para limpieza profunda. Todo con envío Full y entrega en menos de 48 horas.

VER EN MERCADO LIBRE: Mesa Plegable

Moda y accesorios para estrenar

El 10/10 también es una oportunidad para refrescar el clóset sin gastar de más. En la sección de moda, Levi’s, Puma, Adidas y Tommy Hilfiger ofrecen prendas con descuentos que van del 20 al 50 %. Entre los favoritos están las chamarras de piel sintética, los tenis casuales con suela chunky y los relojes Casio vintage, perfectos para dar un toque diferente al look diario. Además, la categoría de belleza suma promociones en marcas como Maybelline, L’Oréal y Nivea, con kits de skincare y maquillaje a precios especiales.

Foto: Mercado Libre

VER EN MERCADO LIBRE: Gel Cerave Limpiador Espumoso

Entretenimiento y creatividad para todos

Para quienes buscan ideas de regalo o actividades familiares, la sección de juguetes y pasatiempos llega cargada de opciones. Los clásicos sets de Play-Doh, los rompecabezas de Clementoni y los juegos de mesa de Hasbro figuran entre los más populares. También hay gadgets curiosos como el amplificador de pantalla 3D para celular, ideal para ver series o videos desde cualquier lugar y consolas de Playstation. Una forma divertida y económica de sumar momentos creativos a la rutina.

VER EN MERCADO LIBRE: Kit Garnier Express Aclara

Un adelanto de lo que viene

El 10/10 no solo inaugura una temporada de rebajas, también sirve como antesala al Buen Fin y al Black Friday. Mercado Libre consolida así su calendario de compras digitales, con ofertas que mezclan conveniencia, rapidez y variedad.

Así que si te gusta comprar con cabeza, aprovechar buenos precios y descubrir productos nuevos, el momento es ahora.Explora, compara y déjate sorprender: tu próxima gran compra puede estar a solo un clic.

VER EN MERCADO LIBRE: Minoxidil