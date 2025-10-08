Más Información

Diputados "corrigen" Ley de Amparo y retoman iniciativa original de Sheinbaum; eliminan retroactividad

Diputados "corrigen" Ley de Amparo y retoman iniciativa original de Sheinbaum; eliminan retroactividad

Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano

Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Cabeza de Vaca asegura que es un perseguido político de AMLO por destapar huachicol fiscal; “ni me doblo ni me vendo”

Cabeza de Vaca asegura que es un perseguido político de AMLO por destapar huachicol fiscal; “ni me doblo ni me vendo”

"Priscilla" se degrada a Tormenta Tropical; aún se esperan lluvias fuertes en la zona sur de BCS

"Priscilla" se degrada a Tormenta Tropical; aún se esperan lluvias fuertes en la zona sur de BCS

Pipa de gas choca en alcaldía Tláhuac y provoca fuga; no se reportan lesionados

Pipa de gas choca en alcaldía Tláhuac y provoca fuga; no se reportan lesionados

Encapuchados toman instalaciones de Prepa 8 de la UNAM; dicen haber sufrido agresiones durante marcha pro Palestina

Encapuchados toman instalaciones de Prepa 8 de la UNAM; dicen haber sufrido agresiones durante marcha pro Palestina

La JBL PartyBox Encore Essential 2 es de esas bocinas que están hechas para llamar la atención: potente, con luces integradas que se sincronizan al ritmo de la música y una batería que dura prácticamente toda la noche.

No necesitas saber de ecualizadores ni conexiones complicadas. Solo la emparejas por Bluetooth y listo. Por eso se ha vuelto una opción popular para departamentos pequeños, terrazas, reuniones con amigos o incluso fiestas improvisadas en patios.

¿Vale la pena con el descuento actual?

Sí, especialmente si consideramos que tiene un 50% de descuento en Amazon México, bajando de ~$8,000 a solo $3,994 MXN. En este rango de precio, no es común encontrar una bocina con estas características:

Lo que ofrece la JBL PartyBox Encore Essential 2

  • 100W de potencia JBL Pro Sound con tecnología AI Sound Boost para un sonido envolvente.
  • Hasta 15 horas de batería: ideal para eventos sin preocuparte por cables.
  • Show de luces dinámico que se adapta a la música (sí, estilo antro en tu sala).
  • Resistencia IPX4 contra salpicaduras: aguanta el uso rudo de una reunión sin problema, pero no la intentes dejar bajo la lluvia.
  • Entrada para micrófono o guitarra: si alguien se anima al karaoke o si tocas en vivo.
  • Portátil pero robusta: pesa 6.2 kg y tiene asa superior para moverla fácilmente.
  • Conexión Bluetooth universal, compatible con smartphones, tablets y laptops.

Dimensiones y detalles técnicos

  • Medidas: 32.6 x 27.4 x 34.5 cm
  • Peso: 6.2 kg
  • Diámetro del woofer: 5.25 pulgadas
  • Frecuencia de respuesta: 40 kHz
  • Tiempo de carga: 3.5 horas
  • Tipo de sonido: Estéreo

¿Para quién es esta bocina?

Si sueles hacer reuniones y te importa tanto el sonido como el ambiente pero no tienes mucho espacio, esta oferta es bastante atractiva. La JBL PartyBox Encore Essential 2 no es la más barata, pero con el 50% de descuento queda en una excelente relación calidad-precio para lo que ofrece.

Sin embargo, si quieres algo muy transportable para llevar en una mochilita, esta bocina de 6 kilos no es ideal. Si solo la quieres para música de fondo en el día a día, también hay opciones más simples y baratas.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses