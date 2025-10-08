La JBL PartyBox Encore Essential 2 es de esas bocinas que están hechas para llamar la atención: potente, con luces integradas que se sincronizan al ritmo de la música y una batería que dura prácticamente toda la noche.

No necesitas saber de ecualizadores ni conexiones complicadas. Solo la emparejas por Bluetooth y listo. Por eso se ha vuelto una opción popular para departamentos pequeños, terrazas, reuniones con amigos o incluso fiestas improvisadas en patios.

VER EN AMAZON: JBL PartyBox Encore Essential 2

¿Vale la pena con el descuento actual?

Sí, especialmente si consideramos que tiene un 50% de descuento en Amazon México, bajando de ~$8,000 a solo $3,994 MXN. En este rango de precio, no es común encontrar una bocina con estas características:

Lo que ofrece la JBL PartyBox Encore Essential 2

100W de potencia JBL Pro Sound con tecnología AI Sound Boost para un sonido envolvente.

con tecnología AI Sound Boost para un sonido envolvente. Hasta 15 horas de batería : ideal para eventos sin preocuparte por cables.

: ideal para eventos sin preocuparte por cables. Show de luces dinámico que se adapta a la música (sí, estilo antro en tu sala).

que se adapta a la música (sí, estilo antro en tu sala). Resistencia IPX4 contra salpicaduras: aguanta el uso rudo de una reunión sin problema, pero no la intentes dejar bajo la lluvia.

contra salpicaduras: aguanta el uso rudo de una reunión sin problema, pero no la intentes dejar bajo la lluvia. Entrada para micrófono o guitarra : si alguien se anima al karaoke o si tocas en vivo.

: si alguien se anima al karaoke o si tocas en vivo. Portátil pero robusta : pesa 6.2 kg y tiene asa superior para moverla fácilmente.

: pesa 6.2 kg y tiene asa superior para moverla fácilmente. Conexión Bluetooth universal, compatible con smartphones, tablets y laptops.

Dimensiones y detalles técnicos

Medidas: 32.6 x 27.4 x 34.5 cm

32.6 x 27.4 x 34.5 cm Peso: 6.2 kg

6.2 kg Diámetro del woofer: 5.25 pulgadas

5.25 pulgadas Frecuencia de respuesta: 40 kHz

40 kHz Tiempo de carga: 3.5 horas

3.5 horas Tipo de sonido: Estéreo

VER EN AMAZON: JBL PartyBox Encore Essential 2

¿Para quién es esta bocina?

Si sueles hacer reuniones y te importa tanto el sonido como el ambiente pero no tienes mucho espacio, esta oferta es bastante atractiva. La JBL PartyBox Encore Essential 2 no es la más barata, pero con el 50% de descuento queda en una excelente relación calidad-precio para lo que ofrece.

Sin embargo, si quieres algo muy transportable para llevar en una mochilita, esta bocina de 6 kilos no es ideal. Si solo la quieres para música de fondo en el día a día, también hay opciones más simples y baratas.

VER EN AMAZON: JBL PartyBox Encore Essential 2