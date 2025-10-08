Más Información
La JBL PartyBox Encore Essential 2 es de esas bocinas que están hechas para llamar la atención: potente, con luces integradas que se sincronizan al ritmo de la música y una batería que dura prácticamente toda la noche.
No necesitas saber de ecualizadores ni conexiones complicadas. Solo la emparejas por Bluetooth y listo. Por eso se ha vuelto una opción popular para departamentos pequeños, terrazas, reuniones con amigos o incluso fiestas improvisadas en patios.
VER EN AMAZON: JBL PartyBox Encore Essential 2
¿Vale la pena con el descuento actual?
Sí, especialmente si consideramos que tiene un 50% de descuento en Amazon México, bajando de ~$8,000 a solo $3,994 MXN. En este rango de precio, no es común encontrar una bocina con estas características:
Lo que ofrece la JBL PartyBox Encore Essential 2
- 100W de potencia JBL Pro Sound con tecnología AI Sound Boost para un sonido envolvente.
- Hasta 15 horas de batería: ideal para eventos sin preocuparte por cables.
- Show de luces dinámico que se adapta a la música (sí, estilo antro en tu sala).
- Resistencia IPX4 contra salpicaduras: aguanta el uso rudo de una reunión sin problema, pero no la intentes dejar bajo la lluvia.
- Entrada para micrófono o guitarra: si alguien se anima al karaoke o si tocas en vivo.
- Portátil pero robusta: pesa 6.2 kg y tiene asa superior para moverla fácilmente.
- Conexión Bluetooth universal, compatible con smartphones, tablets y laptops.
Dimensiones y detalles técnicos
- Medidas: 32.6 x 27.4 x 34.5 cm
- Peso: 6.2 kg
- Diámetro del woofer: 5.25 pulgadas
- Frecuencia de respuesta: 40 kHz
- Tiempo de carga: 3.5 horas
- Tipo de sonido: Estéreo
VER EN AMAZON: JBL PartyBox Encore Essential 2
¿Para quién es esta bocina?
Si sueles hacer reuniones y te importa tanto el sonido como el ambiente pero no tienes mucho espacio, esta oferta es bastante atractiva. La JBL PartyBox Encore Essential 2 no es la más barata, pero con el 50% de descuento queda en una excelente relación calidad-precio para lo que ofrece.
Sin embargo, si quieres algo muy transportable para llevar en una mochilita, esta bocina de 6 kilos no es ideal. Si solo la quieres para música de fondo en el día a día, también hay opciones más simples y baratas.