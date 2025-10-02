Amazon México tiene descuentos todos los días, pero si sabes dónde buscar, puedes encontrar verdaderas gangas en tecnología, y en Descubre y Compra nos hemos vuelto expertos en hallar las mejores para ti.

Los mejores descuentos en tecnología hoy en Amazon México

Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB con S-Pen

Ahorra 44%, baja de $36,241 a $20,299 MXN

Smartphone de gama alta con 12 GB de RAM, procesador potente, cámara con zoom mejorado y el nuevo Galaxy AI. Incluye el S-Pen y una batería ideal para productividad, trabajo y entretenimiento.

Amazon Echo Dot (modelo anterior)

Ahorra 42%, baja de $1,290 a $749 MXN

Bocina inteligente con control por voz con Alexa. Ideal para escuchar música, controlar dispositivos del hogar o pedir información con solo decirlo.

Samsung Galaxy Tab S10+ 512 GB con S-Pen

Ahorra 48%, baja de $25,999 a $13,499 MXN

Una tablet con pantalla de 12.4", 12 GB de RAM y S-Pen incluido. Perfecta para dibujar, tomar notas, editar documentos o disfrutar de contenido en alta resolución.

Fire TV Serie Omni QLED de 75”

Ahorra 41%, baja de $24,999 a $14,699 MXN

Televisión inteligente con resolución 4K UHD, panel QLED, Dolby Vision y control por voz. Una opción premium para llevar tu experiencia de cine a casa.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart + Control Balam Rush

Ahorra 12%, baja de $12,499 a $10,999 MXN

Incluye consola Switch 2, el popular juego Mario Kart y un control extra. Ideal para jugar en casa o en modo portátil con excelente calidad de imagen.

Scooter eléctrico HONEYWHALE M2 Pro

Ahorra 50%, baja de $9,999 a $4,999 MXN

Con motor de 500 W y velocidad de hasta 32 km/h, este scooter eléctrico es práctico para trayectos urbanos. Se pliega fácilmente y se controla vía app con Bluetooth.

Audífonos Bose con cancelación activa de ruido

Ahorra 20%, baja de $3,999 a $3,199.20 MXN

Auriculares Bluetooth premium con hasta 8.5 horas de batería, sonido envolvente y diseño resistente al agua. Ideales para escuchar música sin distracciones.

Impresora multifuncional HP Smart Tank 580

Ahorra 44%, baja de $5,499 a $3,099 MXN

Impresora con sistema de tinta continua, ideal para imprimir, escanear y copiar a color en casa u oficina. Excelente rendimiento por carga y hasta 2 años de garantía.

Garmin Forerunner 165 Music

Ahorra 28%, baja de $6,490 a $4,674 MXN

Reloj inteligente deportivo con GPS, almacenamiento de música y hasta 11 días de batería. Mide sueño, recuperación y rendimiento físico. Perfecto para corredores o entrenamientos personalizados.

Laptop Acer Aspire 3 14” FHD, 8GB RAM, 512GB SSD

Ahorra 36%, baja de $7,999 a $5,099 MXN

Ligera y funcional, esta laptop tiene pantalla Full HD, procesador Intel Celeron de 4 núcleos, 8 GB de RAM y disco SSD. Una excelente opción para trabajo, escuela o uso personal.

