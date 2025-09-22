Más Información

¿Quién es Aitana Bonmatí? La catalana que igualó a Johan Cruyff y Michel Platini

¿Quién es Aitana Bonmatí? La catalana que igualó a Johan Cruyff y Michel Platini

Identifican los cuerpos de los DJs colombianos B-King y Regio Clown hallados en Cocotitlán; sus familias ya están en México

Identifican los cuerpos de los DJs colombianos B-King y Regio Clown hallados en Cocotitlán; sus familias ya están en México

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar asesinato de B-King y DJ Regio Clown; autoridades coordinan pesquisas

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar asesinato de B-King y DJ Regio Clown; autoridades coordinan pesquisas

Eugenio Derbez se mofa del viaje de Andy López Beltrán a Tokio

Eugenio Derbez se mofa del viaje de Andy López Beltrán a Tokio

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Cártel Michoacán Nueva Generación provoca enfrentamiento durante operativo contra de "El Camaleón"

Cártel Michoacán Nueva Generación provoca enfrentamiento durante operativo contra de "El Camaleón"

Muere adolescente de 14 años tras cirugía estética en Durango; padre señala que fue sin su consentimiento y presenta denuncia

Muere adolescente de 14 años tras cirugía estética en Durango; padre señala que fue sin su consentimiento y presenta denuncia

Pocas cosas son más frustrantes que intentar jugar en una laptop que se congela justo en medio de una partida, que tarda minutos en abrir un juego o que apenas puede con los gráficos más básicos. Lo mismo pasa si editas video o trabajas con programas pesados: sin suficiente potencia, todo se vuelve lento y desesperante.

Si eso te pasa, en Amazon México la Lenovo LOQ con tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5050, equipada con componentes de alto rendimiento, está disponible con un 27% de descuento, quedando en $19,999 MXN. Una propuesta interesante para quienes buscan un equipo que aguante gaming moderno y multitarea sin romper el presupuesto.

VER EN AMAZON:

Especificaciones clave de la Lenovo Laptop Gamer LOQ

  • Procesador Intel Core i5-13450HX (10 núcleos, hasta 4.6 GHz) Ofrece fluidez en juegos, edición y multitarea pesada. Soporta varias aplicaciones abiertas sin que el sistema se vuelva lento.
  • 24 GB de memoria RAM DDR5 Una cantidad superior a lo que suelen ofrecer otras laptops en este rango de precio. Ideal para edición de video, software creativo o múltiples tareas abiertas al mismo tiempo.
  • Almacenamiento SSD de 512 GB Permite arranques rápidos y carga veloz de programas y juegos. El espacio es adecuado, aunque si instalas muchos títulos AAA podrías necesitar un disco externo adicional.
  • Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5050 con 8 GB dedicados Capaz de correr juegos recientes en calidad media-alta con fluidez. También acelera tareas como renderizado, modelado 3D y edición de video.
  • Pantalla de 15.6” Full HD (144 Hz, 100% sRGB) Ofrece imágenes nítidas y colores precisos, además de una tasa de refresco que aporta fluidez notable en juegos y contenido multimedia.
  • Teclado retroiluminado blanco Cómodo y práctico en espacios con poca luz.
  • Audio Nahimic Mejora la claridad del sonido para videollamadas, series y juegos.
  • Batería de 60 Wh con carga rápida: autonomía típica en laptops gamer; lo recomendable es usarla enchufada en sesiones largas.
  • Puertos: USB-C con DisplayPort, 3x USB-A, HDMI 2.1, RJ45 y entrada de audio.
  • Conexiones: Wi-Fi 6 y Bluetooth.

¿Vale la pena invertir en la Lenovo LOQ RTX 5050?

Es cierto: $19,999 MXN no es poco dinero. Comprar una laptop gamer siempre es una inversión considerable, y por eso conviene analizar qué se obtiene a cambio. En este caso, la Lenovo LOQ sobresale por sus 24 GB de RAM, tarjeta gráfica RTX 5050 y pantalla de 144 Hz, características que no son comunes en este rango de precio.

Además del 27% de descuento en Amazon México, cuentas con la posibilidad de pagarla en 24 meses sin intereses y devolverla sin costo durante 30 días si no cumple con tus expectativas. Esto da margen para probarla en tu rutina, ya sea en juegos exigentes, edición multimedia o multitarea pesada, y decidir con tranquilidad.

Aunque la inversión es significativa, esta oferta sí puede ser una oportunidad atractiva para quienes buscan potencia sin saltar a modelos mucho más caros.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses