Pocas cosas son más frustrantes que intentar jugar en una laptop que se congela justo en medio de una partida, que tarda minutos en abrir un juego o que apenas puede con los gráficos más básicos. Lo mismo pasa si editas video o trabajas con programas pesados: sin suficiente potencia, todo se vuelve lento y desesperante.

Si eso te pasa, en Amazon México la Lenovo LOQ con tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5050, equipada con componentes de alto rendimiento, está disponible con un 27% de descuento, quedando en $19,999 MXN. Una propuesta interesante para quienes buscan un equipo que aguante gaming moderno y multitarea sin romper el presupuesto.

VER EN AMAZON: Lenovo Laptop Gamer LOQ

Especificaciones clave de la Lenovo Laptop Gamer LOQ

Procesador Intel Core i5-13450HX (10 núcleos, hasta 4.6 GHz) Ofrece fluidez en juegos, edición y multitarea pesada. Soporta varias aplicaciones abiertas sin que el sistema se vuelva lento.

Ofrece fluidez en juegos, edición y multitarea pesada. Soporta varias aplicaciones abiertas sin que el sistema se vuelva lento. 24 GB de memoria RAM DDR5 Una cantidad superior a lo que suelen ofrecer otras laptops en este rango de precio. Ideal para edición de video, software creativo o múltiples tareas abiertas al mismo tiempo.

Una cantidad superior a lo que suelen ofrecer otras laptops en este rango de precio. Ideal para edición de video, software creativo o múltiples tareas abiertas al mismo tiempo. Almacenamiento SSD de 512 GB Permite arranques rápidos y carga veloz de programas y juegos. El espacio es adecuado, aunque si instalas muchos títulos AAA podrías necesitar un disco externo adicional.

Permite arranques rápidos y carga veloz de programas y juegos. El espacio es adecuado, aunque si instalas muchos títulos AAA podrías necesitar un disco externo adicional. Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5050 con 8 GB dedicados Capaz de correr juegos recientes en calidad media-alta con fluidez. También acelera tareas como renderizado, modelado 3D y edición de video.

Capaz de correr juegos recientes en calidad media-alta con fluidez. También acelera tareas como renderizado, modelado 3D y edición de video. Pantalla de 15.6” Full HD (144 Hz, 100% sRGB) Ofrece imágenes nítidas y colores precisos, además de una tasa de refresco que aporta fluidez notable en juegos y contenido multimedia.

Ofrece imágenes nítidas y colores precisos, además de una tasa de refresco que aporta fluidez notable en juegos y contenido multimedia. Teclado retroiluminado blanco Cómodo y práctico en espacios con poca luz.

Cómodo y práctico en espacios con poca luz. Audio Nahimic Mejora la claridad del sonido para videollamadas, series y juegos.

Mejora la claridad del sonido para videollamadas, series y juegos. Batería de 60 Wh con carga rápida: autonomía típica en laptops gamer; lo recomendable es usarla enchufada en sesiones largas.

autonomía típica en laptops gamer; lo recomendable es usarla enchufada en sesiones largas. Puertos: USB-C con DisplayPort, 3x USB-A, HDMI 2.1, RJ45 y entrada de audio.

USB-C con DisplayPort, 3x USB-A, HDMI 2.1, RJ45 y entrada de audio. Conexiones: Wi-Fi 6 y Bluetooth.

¿Vale la pena invertir en la Lenovo LOQ RTX 5050?

Es cierto: $19,999 MXN no es poco dinero. Comprar una laptop gamer siempre es una inversión considerable, y por eso conviene analizar qué se obtiene a cambio. En este caso, la Lenovo LOQ sobresale por sus 24 GB de RAM, tarjeta gráfica RTX 5050 y pantalla de 144 Hz, características que no son comunes en este rango de precio.

Además del 27% de descuento en Amazon México, cuentas con la posibilidad de pagarla en 24 meses sin intereses y devolverla sin costo durante 30 días si no cumple con tus expectativas. Esto da margen para probarla en tu rutina, ya sea en juegos exigentes, edición multimedia o multitarea pesada, y decidir con tranquilidad.

Aunque la inversión es significativa, esta oferta sí puede ser una oportunidad atractiva para quienes buscan potencia sin saltar a modelos mucho más caros.