Si estás buscando una laptop por menos de 10 mil pesos, probablemente quieres dos cosas: que funcione bien y que no desbalancee tu presupuesto. El problema es que en este rango todavía hay equipos con poca memoria, almacenamiento limitado o especificaciones que se quedan cortas en pocos meses.
Para que realmente valga la pena, necesitas al menos tres cosas:
- 8GB de RAM como mínimo (mejor si son 16GB)
- Almacenamiento SSD
- Un procesador actual
Además, algo que puede marcar la diferencia es la posibilidad de pagar a meses sin intereses, especialmente si prefieres distribuir el gasto sin afectar de golpe tu presupuesto.
Estas dos opciones cumplen con ese equilibrio.
ASUS Vivobook 15 | Intel Core 5 | 16GB RAM | 512GB SSD
Si quieres más margen para multitarea y mayor durabilidad a mediano plazo, esta ASUS Vivobook 15 destaca por integrar 16GB de RAM, algo poco común por menos de 10 mil pesos.
Especificaciones principales:
- Procesador Intel Core 5 120U
- 16GB de RAM DDR4
- 512GB SSD
- Pantalla de 15.6” FHD (1920 x 1080)
- Windows 11 Home
- Teclado en español
- Webcam con escudo de privacidad
- Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2
- Batería de 42 Wh
Precio con promoción: $9,999.00 (–31% ) Disponible con hasta 18 meses sin intereses | COMPRAR AQUÍ
En uso real, los 16GB de RAM te permiten trabajar con múltiples pestañas, hojas de cálculo, documentos y videollamadas al mismo tiempo sin que el equipo se sienta limitado. El SSD de 512GB ayuda a que el sistema arranque rápido y ofrece espacio suficiente para proyectos y archivos grandes.
Si prefieres distribuir el pago, los meses sin intereses pueden facilitar la compra sin comprometer tu flujo mensual.
HP Laptop 14-ep0252la | Intel Core i5 | 8GB RAM | 512GB SSD | 14”
Si buscas algo más compacto y ligero para llevar en mochila, esta HP de 14 pulgadas entra en el presupuesto y mantiene buenas especificaciones.
Incluye:
- Procesador Intel Core i5-1334U
- 8GB RAM DDR4 3200 MHz
- 512GB SSD PCIe NVMe
- Pantalla 14” FHD (1920 x 1080)
- Windows 11 Home
- Teclado en español
- Garantía en México
Precio con promoción: $8,999.00 (–23% )Disponible con hasta 12 meses | COMPRAR AQUÍ
El SSD de 512GB mejora la velocidad de arranque y apertura de programas. Los 8GB de RAM son suficientes para tareas académicas, navegación, trabajo en documentos y videollamadas.
Si quieres mantener el pago mensual más manejable, los meses sin intereses permiten dividir el costo sin generar cargos adicionales.
¿Cuál te conviene elegir?
Si quieres mayor capacidad de memoria y multitarea más cómoda dentro de este rango de precio, la ASUS Vivobook 15 con 16GB RAM es la opción más completa.
Si prefieres un equipo más compacto, ligeramente más económico y suficiente para tareas diarias, la HP de 14 pulgadas cumple bien.
Ambas se mantienen por debajo de los 10 mil pesos y ofrecen especificaciones sólidas considerando el presupuesto, con la ventaja adicional de poder pagar a meses sin intereses.
