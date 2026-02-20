Si estás buscando una laptop por menos de 10 mil pesos, probablemente quieres dos cosas: que funcione bien y que no desbalancee tu presupuesto. El problema es que en este rango todavía hay equipos con poca memoria, almacenamiento limitado o especificaciones que se quedan cortas en pocos meses.

Para que realmente valga la pena, necesitas al menos tres cosas:

8GB de RAM como mínimo (mejor si son 16GB) Almacenamiento SSD Un procesador actual

Además, algo que puede marcar la diferencia es la posibilidad de pagar a meses sin intereses, especialmente si prefieres distribuir el gasto sin afectar de golpe tu presupuesto.

Estas dos opciones cumplen con ese equilibrio.

ASUS Vivobook 15 | Intel Core 5 | 16GB RAM | 512GB SSD

Si quieres más margen para multitarea y mayor durabilidad a mediano plazo, esta ASUS Vivobook 15 destaca por integrar 16GB de RAM, algo poco común por menos de 10 mil pesos.

Especificaciones principales:

Procesador Intel Core 5 120U

16GB de RAM DDR4

512GB SSD

Pantalla de 15.6” FHD (1920 x 1080)

Windows 11 Home

Teclado en español

Webcam con escudo de privacidad

Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2

Batería de 42 Wh

Precio con promoción: $9,999.00 (–31% ) Disponible con hasta 18 meses sin intereses | COMPRAR AQUÍ

En uso real, los 16GB de RAM te permiten trabajar con múltiples pestañas, hojas de cálculo, documentos y videollamadas al mismo tiempo sin que el equipo se sienta limitado. El SSD de 512GB ayuda a que el sistema arranque rápido y ofrece espacio suficiente para proyectos y archivos grandes.

Si prefieres distribuir el pago, los meses sin intereses pueden facilitar la compra sin comprometer tu flujo mensual.

HP Laptop 14-ep0252la | Intel Core i5 | 8GB RAM | 512GB SSD | 14”

Si buscas algo más compacto y ligero para llevar en mochila, esta HP de 14 pulgadas entra en el presupuesto y mantiene buenas especificaciones.

Incluye:

Procesador Intel Core i5-1334U

8GB RAM DDR4 3200 MHz

512GB SSD PCIe NVMe

Pantalla 14” FHD (1920 x 1080)

Windows 11 Home

Teclado en español

Garantía en México

Precio con promoción: $8,999.00 (–23% )Disponible con hasta 12 meses | COMPRAR AQUÍ

El SSD de 512GB mejora la velocidad de arranque y apertura de programas. Los 8GB de RAM son suficientes para tareas académicas, navegación, trabajo en documentos y videollamadas.

Si quieres mantener el pago mensual más manejable, los meses sin intereses permiten dividir el costo sin generar cargos adicionales.

¿Cuál te conviene elegir?

Si quieres mayor capacidad de memoria y multitarea más cómoda dentro de este rango de precio, la ASUS Vivobook 15 con 16GB RAM es la opción más completa.

Si prefieres un equipo más compacto, ligeramente más económico y suficiente para tareas diarias, la HP de 14 pulgadas cumple bien.

Ambas se mantienen por debajo de los 10 mil pesos y ofrecen especificaciones sólidas considerando el presupuesto, con la ventaja adicional de poder pagar a meses sin intereses.