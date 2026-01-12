Siempre ando buscando power banks que realmente me hagan la vida más fácil. Después de usar varias marcas y modelos, la nueva batería UGREEN MagFlow Qi2 de 10,000 mAh me sorprendió por todo lo que trae integrado: carga magnética ultrarrápida, tres dispositivos al mismo tiempo y un cable USB-C que además funciona como correa de transporte.

La encontré con 33% de descuento en Amazon México y honestamente, se siente como una opción muy completa y moderna, especialmente si tienes iPhone compatible con MagSafe.

🛒 Compra aquí: UGREEN MagFlow Qi2 10000mAh Power Bank Inalámbrico con MagSafe 🛒

¿Qué hace diferente a esta powerbank de UGREEN?

Carga inalámbrica magnética de 25W (Qi2) Es de las primeras baterías del mercado con soporte para el nuevo estándar Qi2, que mejora el rendimiento de carga inalámbrica con alineación magnética automática. En pruebas de UGREEN, cargó un iPhone 17 Pro Max al 50% en solo 38 minutos, mientras que las baterías estándar de 15W tardan casi una hora. Carga rápida de 30W con cable incluido Incluye un cable USB-C trenzado y reforzado, integrado al cuerpo del dispositivo, que se conecta directamente a tu celular o a la corriente para cargar el propio power bank. No necesitas llevar cables extras y, además, la batería puede cargarse completamente en solo 2 horas. También es ideal para evitar sobrecalentamientos, algo que puede pasar con la carga inalámbrica en ambientes calurosos. Capacidad de 10,000 mAh con carga simultánea Puedes cargar hasta tres dispositivos al mismo tiempo: uno de forma inalámbrica y dos más por cable. Ideal si llevas contigo iPhone, AirPods y Apple Watch. Aun con ese uso múltiple, tiene capacidad suficiente para mantenerte con batería todo el día. Portátil, funcional y con pantalla digita Además del diseño compacto, tiene una pantalla LED que muestra en tiempo real el porcentaje de batería y el tipo de carga activa (rápida o inalámbrica). El cable también sirve como correa para transportarla fácilmente, soportando más de 10,000 dobleces. Sistema de protección y refrigeración inteligente Integra 13 capas de protección contra sobrecarga, cortocircuitos, sobrecalentamiento y más. También cuenta con un sistema de disipación de calor con sensor de temperatura que monitorea 200 veces por segundo para evitar que tu celular se sobrecaliente mientras carga.

¿Y qué cambia respecto al modelo anterior de UGREEN?

Si ya usaste la batería UGREEN de 10,000 mAh con carga magnética de 20W , esta nueva versión MagFlow Qi2 representa una evolución en varios aspectos clave.

Lo primero que notarás es que es ligeramente más grande, aunque compensa con materiales de mayor calidad y un diseño más robusto. El cuerpo se siente más sólido al tacto y el acabado transmite una sensación de mayor durabilidad.

Uno de los grandes aciertos es el cable USB-C integrado, que no solo te permite cargar tu teléfono sin necesidad de llevar un cable adicional, sino que también sirve para recargar la batería misma directamente desde la corriente. Este detalle práctico marca una gran diferencia en el día a día: te olvidas de empacar cables extra o buscar uno compatible. Además, al cargar con cable se evita el sobrecalentamiento que a veces ocurre con la carga inalámbrica prolongada.

También hay mejoras técnicas importantes:

Carga inalámbrica magnética Qi2 de hasta 25W , frente a los 15W del modelo anterior.

, frente a los 15W del modelo anterior. Carga rápida bidireccional de 30W por cable , ideal para cargar tanto el celular como la batería en menos tiempo.

, ideal para cargar tanto el celular como la batería en menos tiempo. Pantalla digital mejorada, que muestra con claridad el nivel de batería y el tipo de carga activa.

Esta nueva versión es más completa, más práctica y mejor construida. Ideal si buscas una power bank todo-en-uno que puedas llevar sin preocuparte por cables o tiempos de carga lentos.

🛒 Disponible aquí con descuento: UGREEN MagFlow Qi2 en Amazon México

Este artículo usa enlaces de afiliado, si realizas una compra es posible que recibamos una comisión. Los precios y descuentos están sujetos a cambios sin previo aviso.