Si has estado soñando con tener una Dyson Airwrap pero no te habías animado por el precio, esta puede ser una muy buena oportunidad. La Dyson Airwrap i.d. en color Ceramic Patina está con 26% de descuento en Amazon México, con un precio de $11,534 pesos y opción de 24 meses sin intereses si cuentas con Amazon Prime. Esta versión de la famosa multiestilizadora no solo cuida tu cabello al evitar el calor extremo, también incluye accesorios versátiles y funciones inteligentes que elevan tu rutina de peinado al siguiente nivel.

¿Qué accesorios incluye la Dyson Airwrap i.d. y para qué sirve cada uno?

Este modelo de la Airwrap está pensado para ofrecer resultados profesionales desde casa, sin dañar tu cabello. Viene con un set de accesorios que cubre las principales necesidades de estilizado:

Rizador Airwrap™ cónico : Se estrecha a 20 mm en la punta, permitiendo crear rizos definidos desde la raíz con mayor facilidad.

: Se estrecha a 20 mm en la punta, permitiendo crear rizos definidos desde la raíz con mayor facilidad. Rizador largo Airwrap™ de 40 mm : Ideal para formar ondas suaves o rizos sueltos, especialmente en melenas medianas o largas.

: Ideal para formar ondas suaves o rizos sueltos, especialmente en melenas medianas o largas. Cepillo alisador suave : Diseñado para alisar cabello fino o delicado, sin frizz y con un acabado pulido.

: Diseñado para alisar cabello fino o delicado, sin frizz y con un acabado pulido. Cepillo redondo voluminizador grande : Añade volumen desde la raíz, perfecto para peinados con cuerpo.

: Añade volumen desde la raíz, perfecto para peinados con cuerpo. Secadora + accesorio alisante Coanda : Seca el cabello y al mismo tiempo ayuda a reducir los cabellos sueltos para un look más prolijo.

: Seca el cabello y al mismo tiempo ayuda a reducir los cabellos sueltos para un look más prolijo. Secadora rápida : Pre-secado eficiente antes de usar los barriles rizadores.

: Pre-secado eficiente antes de usar los barriles rizadores. Estuche rígido de presentación: Protege todos los componentes y facilita su almacenamiento.

Todo el sistema funciona con el motor digital Dyson y el control inteligente de calor, que estiliza sin sobrecalentar ni maltratar el cabello.

App MyDyson™: estilizado personalizado desde tu celular

Una de las innovaciones exclusivas de la versión i.d. es su integración con la app MyDyson™, que convierte la experiencia de peinado en algo mucho más intuitivo y personalizado. Al conectar tu Airwrap, puedes aprovechar funciones como:

i.d. Curl : Programa inteligente que ajusta la duración y la secuencia del rizado según tu tipo de cabello.

: Programa inteligente que ajusta la duración y la secuencia del rizado según tu tipo de cabello. Control con un solo botón : El dispositivo realiza el proceso de rizado completo (envolver, calentar, fijar y soltar) sin necesidad de apagarlo entre pasos.

: El dispositivo realiza el proceso de rizado completo (envolver, calentar, fijar y soltar) sin necesidad de apagarlo entre pasos. Recomendaciones personalizadas: La app ofrece tips, rutinas y estilos sugeridos según las necesidades de tu melena, todo basado en ciencia capilar y pruebas reales.

Este sistema hace más fácil aprender a usar la Airwrap —ideal si es tu primera vez con una herramienta como esta— y te ayuda a lograr resultados consistentes sin complicaciones.

¿Cómo aprovechar los meses sin intereses?

La promoción está disponible exclusivamente para usuarios Amazon Prime, quienes pueden pagar hasta en 24 meses sin intereses. Además, dependiendo del método de pago, puedes recibir bonificaciones extra o recompensas con Kueski Pay, lo que te permite diferir el gasto sin necesidad de tarjeta de crédito.

Si aún no tienes Prime, puedes activar una prueba gratuita de 30 días y acceder de inmediato a esta y otras ofertas del sitio.

La Dyson Airwrap i.d. es una de las herramientas más completas y avanzadas del mercado, y está ahora a uno de sus precios más bajos en Amazon México. Si buscabas una forma de cuidar tu cabello, ahorrar tiempo al peinarte y lograr acabados de salón desde casa, este descuento del 26% y la posibilidad de pagarlo en plazos hacen que valga mucho más la pena.