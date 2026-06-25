El fin de semana está a la vuelta de la esquina y la agenda de entretenimiento en México no da tregua. Por fortuna, la promoción más esperada por los melómanos ya está activa: el Jueves de 2x1 en Ticketmaster.

Es la oportunidad perfecta para armar el plan en pareja o con amigos, pagando la mitad y duplicando la experiencia.

Desde propuestas emergentes hasta el regreso de grandes leyendas a los escenarios, seleccionamos 5 conciertos clave que tienen los mejores beneficios esta semana.

5 conciertos para aprovechar el 2x1 en Ticketmaster

Jorge Muñiz

Conocido cariñosamente como "El Coque", ha destacado principalmente en los géneros de balada romántica y música popular mexicana. A lo largo de su carrera ha interpretado éxitos como “La Otra Parte de Ti”, “Si Supieras” y “Por Tu Maldito Amor”, además de participar en múltiples producciones discográficas y espectáculos en vivo que lo han llevado a escenarios de todo México y Latinoamérica.

Paty Cantú

Paty Cantú es una de las cantautoras más destacadas del pop mexicano contemporáneo. Originaria de Guadalajara, Jalisco, comenzó su carrera musical como integrante del dúo Lu antes de emprender un exitoso camino como solista, consolidándose gracias a su talento para componer y su estilo fresco que combina pop, balada y sonidos urbanos.

Espinoza Paz

Reconocido por su estilo romántico y sus letras sinceras, Espinosa Paz ha conquistado a millones de seguidores con éxitos como “El Próximo Viernes”, “Lo Intentamos”, “Un Hombre Normal”, “Perdí la Pose” y “Al Diablo lo Nuestro”. Su música fusiona elementos de banda, norteño y música de autor, lo que le ha permitido destacar tanto como intérprete como compositor.

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Los Tigres del Norte

Con más de cinco décadas de trayectoria, la agrupación originaria de Rosa Morada, Sinaloa, ha dejado de ser simplemente una banda de música norteña para convertirse en la voz viva de la historia contemporánea de México y la comunidad migrante en Estados Unidos.

Grupo Firme

Lo que comenzó como un proyecto de amigos en Tijuana, Baja California, liderado por el carismático Eduin Caz, se ha transformado en uno de los fenómenos de estadios más masivos, disruptivos y lucrativos de la música latina a nivel global.