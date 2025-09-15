Si lo tuyo son las fiestas, las reuniones al aire libre o simplemente disfrutar tu música con gran calidad de sonido, el JBL PartyBox Club 120 es un altavoz portátil pensado para convertir cualquier lugar en un escenario. Ahora mismo está disponible en Amazon México con 44% de descuento, a un precio de $5,862 pesos y la posibilidad de pagarlo en mensualidades.

Este modelo combina el característico sonido JBL Pro, un show de luces LED que se adapta al ritmo de la música y un diseño resistente a salpicaduras para que la fiesta no se detenga, incluso al aire libre.

Qué ofrece el JBL PartyBox Club 120 para tus fiestas?

El JBL PartyBox Club 120 está diseñado para que cualquier reunión tenga el ambiente completo: 160W de potencia JBL Pro con bajos profundos, un show de luces LED que se sincroniza con la música y la posibilidad de conectar micrófono o guitarra para improvisar. Se enlaza fácilmente vía Bluetooth y, con la app de JBL, puedes ajustar luces y efectos para personalizar la experiencia.

Su diseño también suma puntos: es resistente a salpicaduras (IPX4), incorpora un mango plegable ergonómico que facilita transportarlo y ofrece hasta 12 horas de batería, con la ventaja de la carga rápida de 10 minutos que da más de una hora extra de uso. Además, puedes emparejar dos bocinas en estéreo o sincronizar varias con Auracast para cubrir espacios más grandes.

Características destacadas:

Sonido JBL Pro de 160W , claro y envolvente incluso a volumen alto.

, claro y envolvente incluso a volumen alto. Auracast multialtavoz para ampliar el escenario sonoro.

para ampliar el escenario sonoro. Espectáculo de luces LED con efectos estroboscópicos y senderos luminosos.

con efectos estroboscópicos y senderos luminosos. Portabilidad y resistencia , con mango plegable y certificación IPX4.

, con mango plegable y certificación IPX4. Autonomía de hasta 12 horas y carga rápida de 80 minutos extra en solo 10.

y carga rápida de 80 minutos extra en solo 10. Conectividad flexible: Bluetooth 5.3, entrada auxiliar de 3.5 mm y puerto USB.

Lo mejor es el precio actual: pasó de casi $10,500 pesos a $5,862 pesos en Amazon México, un 44% de descuento que lo convierte en una compra muy competitiva frente a otros altavoces de su categoría. Difícilmente lo encontrarás tan barato fuera de eventos especiales, por lo que es un buen momento para aprovechar la promoción.