El Samsung Galaxy S25 Ultra con 512 GB y S-Pen tiene un descuento de casi 15 mil pesos en Amazon México, es uno de los teléfonos más potentes en el mercado. Su precio original en Amazon México era de $35,999, pero actualmente tiene un descuento del 41%, lo que lo deja en $21,299.

¿Vale la pena? Depende de cómo uses tu celular, esto es lo que debes saber antes de comprarlo.

Ver más detalles y precio actualizado en Amazon México

¿Cómo es el Galaxy S25 Ultra con S-Pen?

El S25 Ultra es el más completo y avanzado de los celulares Galaxy lanzados en 2025. Samsung suele lanzar tres versiones por generación:

Galaxy S25 (básico): más compacto y accesible, ideal si quieres un buen celular sin complicarte.

más compacto y accesible, ideal si quieres un buen celular sin complicarte. Galaxy S25+ (Plus): pantalla más grande y mejor batería, pensado para quienes quieren más sin llegar al extremo.

pantalla más grande y mejor batería, pensado para quienes quieren más sin llegar al extremo. Galaxy S25 Ultra: el modelo premium. Tiene mejor cámara, más almacenamiento, el S-Pen incluido y funciones avanzadas como la IA integrada. Es como tener una especie de mini-tableta con funciones de productividad, foto y video.

Estos son los modelos tradicionales, pero además en los últimos años han lanzado los modelos Flip y Fold, que aprovechan las pantallas plegables de Samsung.

El S25 Ultra toma el lugar que antes ocupaban los Galaxy Note, y está pensado para quienes usan el celular como herramienta de trabajo, creatividad o contenido, no solo para redes o mensajería.

Especificaciones:

Pantalla AMOLED de 6.9” con resolución 3120 x 1440 px (QHD+)

con resolución 3120 x 1440 px (QHD+) 512 GB de almacenamiento interno y 12 GB de RAM

y S-Pen incluido , útil para tomar notas, dibujar o editar documentos

, útil para tomar notas, dibujar o editar documentos Android 15 con funciones de Galaxy AI como traducción en tiempo real

con funciones de Galaxy AI como traducción en tiempo real Cámara trasera principal de 200 MP y grabación en 8K

y grabación en 8K Batería de 5000 mAh con hasta 36 horas de duración activa

con hasta 36 horas de duración activa Resistencia al agua y desbloqueo facial

Incluye: cable USB y garantía de 1 año.

¿Quiénes le pueden sacar más provecho al Galaxy S25 Ultra?

Este teléfono está pensado para quienes usan el celular como herramienta de trabajo. Por ejemplo:

Si eres profesionista o estudiante que toma notas, revisa documentos o hace videollamadas, el S-Pen puede ahorrarte mucho tiempo.

que toma notas, revisa documentos o hace videollamadas, el S-Pen puede ahorrarte mucho tiempo. Si grabas reels, TikToks o contenido visual , su cámara de 200 MP y video en 8K destacan frente a otros modelos.

, su cámara de 200 MP y video en 8K destacan frente a otros modelos. Si tienes muchas apps abiertas o archivos guardados (fotos, videos, PDFs, apps pesadas), los 512 GB internos evitan que tengas que borrar o usar la nube constantemente.

evitan que tengas que borrar o usar la nube constantemente. Si sueles pasar mucho tiempo fuera de casa, su batería de larga duración (hasta 36 h) es un alivio.

No es la mejor opción si solo usas el celular para redes sociales, llamadas y WhatsApp, o si buscas algo compacto o económico.

Galaxy S25 Ultra, un celular premium que ahora cuesta menos: ¿es buena compra?

Si estás en busca de un celular que te acompañe varios años, que rinda bien, tenga espacio de sobra y funciones realmente útiles, este descuento es una oportunidad que conviene aprovechar, porque además viene con 15 meses sin intereses.

Además, ahora mismo es buen momento: es un modelo reciente, con soporte y años de actualizaciones garantizadas, además de que está a un precio mucho más razonable que cuando salió, y considerablemente menor que el iPhone 16Pro de Apple con el que compite de manera directa.