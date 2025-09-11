Si estabas esperando una buena oportunidad para cambiar de celular, esta podría interesarte. Amazon México tiene el Samsung Galaxy S24 Ultra de 256 GB con un descuento cercano al 50%, lo que reduce su precio a menos de $16,000 pesos, un número muy poco común para un equipo de esta gama.

Este modelo sigue siendo uno de los más potentes de la marca, incluso frente a otros lanzamientos más recientes. Pero antes de lanzarte a comprar, vale la pena revisar qué ofrece exactamente esta versión, qué puntos debes considerar y si realmente se adapta a tu estilo de vida.

🔗 Consulta la oferta del Galaxy S24 Ultra versión de 256 GB en Amazon dando clic aquí

¿Qué incluye el Samsung Galaxy S24 Ultra de 256 GB?

Aunque esta es la versión más "básica" en almacenamiento, sigue siendo un equipo premium. Estas son sus características más relevantes:

Pantalla : AMOLED de 6.8" QHD+ (120 Hz)

: AMOLED de 6.8" QHD+ (120 Hz) Procesador : Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Memoria RAM : 12 GB

: 12 GB Almacenamiento : 256 GB (sin ranura microSD)

: 256 GB (sin ranura microSD) Cámara principal : Cuádruple (200 MP + 50 MP + 12 MP + 10 MP)

: Cuádruple (200 MP + 50 MP + 12 MP + 10 MP) Cámara frontal : 12 MP

: 12 MP Batería : 5000 mAh con carga rápida de 45W

: 5000 mAh con carga rápida de 45W Sistema operativo : Android 14

: Android 14 Actualizaciones garantizadas : hasta Android 18

: hasta Android 18 S Pen con Bluetooth integrado

Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

Lo malo del Samsung Galaxy S24 Ultra de 256 GB

Aunque la oferta es buena, hay detalles importantes que podrían ser decisivos según tus necesidades:

Almacenamiento limitado : esta es la versión más pequeña (256 GB) y no tiene ranura para microSD. Si no usas el almacenamiento en la nube, podrías llenarlo rápido.

: esta es la versión más pequeña (256 GB) y no tiene ranura para microSD. Si no usas el almacenamiento en la nube, podrías llenarlo rápido. Modelo cercano a cumplir dos años : fue lanzado a inicios de 2024. Aunque sigue vigente, el S26 podría estar cerca.

: fue lanzado a inicios de 2024. Aunque sigue vigente, el S26 podría estar cerca. El S Pen tiene reportes de olor extraño: algunos usuarios mencionan que el stylus emite un olor similar a plástico quemado. No afecta su funcionamiento, pero puede ser molesto.

Lo bueno del Samsung Galaxy S24 Ultra

A pesar de esos puntos, sigue siendo un equipo muy recomendable, especialmente por el precio actual:

Precio muy competitivo : cuesta casi la mitad de lo que valía al momento de su lanzamiento. Para un celular de gama alta, es difícil encontrar algo similar, salvo que sea un renovado

: cuesta casi la mitad de lo que valía al momento de su lanzamiento. Para un celular de gama alta, es difícil encontrar algo similar, salvo que sea un renovado Aún le quedan varios años de actualizaciones : Samsung prometió 4 años más de Android y 5 de parches de seguridad. Todavía tiene buen recorrido.

: Samsung prometió 4 años más de Android y 5 de parches de seguridad. Todavía tiene buen recorrido. El S Pen conserva Bluetooth : permite gestos aéreos y funciones remotas (como tomar fotos a distancia o avanzar presentaciones).

: permite gestos aéreos y funciones remotas (como tomar fotos a distancia o avanzar presentaciones). Excelente cámara : con 200 MP y zoom óptico de hasta 10x, sigue siendo una de las mejores del mercado.

: con 200 MP y zoom óptico de hasta 10x, sigue siendo una de las mejores del mercado. Pantalla de altísima calidad : ideal si consumes mucho contenido o trabajas desde el celular.

: ideal si consumes mucho contenido o trabajas desde el celular. Diseño sobrio y resistente: con marco de titanio y Gorilla Glass Armor.

¿Entonces vale la pena comprar el Samsung Galaxy S24 Ultra?

Depende de tu perfil. Si eres de los que graba mucho contenido o necesita gran almacenamiento local, esta versión puede quedarse corta. Pero si usas la nube o no necesitas guardar todo en el teléfono, es una excelente opción.

👉 Ver el Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB en Amazon México aquí

Por el precio, el rendimiento y los años de actualizaciones que aún tiene por delante, el Galaxy S24 Ultra sigue siendo una compra muy sensata, sobre todo si quieres un celular de gama alta sin pagar el precio completo de uno nuevo.